Mutares hat am Dienstag Halbjahreszahlen vorgelegt und die Prognosen bestätigt. Für 2024 erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz zwischen 5,7 und 6,3 Milliarden Euro. Im Mittel der Spanne soll der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA dann zwischen 108 und 132 Millionen Euro liegen. Bis 2028 will man den Umsatz auf 10 Milliarden ...

