Mainz (ots) -Vor den wegweisenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September 2024 sowie in Brandenburg am 22. September 2024 erkundet der ZDF-"Länderspiegel" die Stimmung in den drei Bundesländern. In der Ausgabe am Samstag, 17. August 2024, 17.05 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek, ist der "Länderspiegel" unterwegs in den drei Bundesländern."Länderspiegel"-Moderatorin Yve Fehring reist nach Dresden, Erfurt und Potsdam, spricht in den Innenstädten, aber auch in der Plattenbau-Siedlung oder in der Straßenbahn mit den Menschen über deren Probleme und Zukunftssorgen. Eine engagierte Unternehmerin wünscht sich von der Politik Bürokratie-Abbau und mehr Innovationskraft.Reportagen kommen hinzu - unter anderem aus dem thüringischen Gera, das als frühere Wismut-Industriehochburg besonders heftig unter den Umbrüchen der Wendezeit litt und wo viele Einwohner fürchten, neue Herausforderungen und Transformationen nicht mehr bewältigen zu können. Oder eine Reportage über einen linken Aktivisten, der bei rechtsextremen Demos aufklären will - aus der Reihe "Ossiversum stabil?" (https://www.zdf.de/dokumentation/ossiversum-stabil-jung-im-osten), die bereits online in der ZDFmediathek zu sehen ist.Während Sachsens und Thüringens Wahlkämpfer auf die Zielgerade gehen, startet in Brandenburg die heiße Phase des Werbens um Wählerstimmen - der "Länderspiegel" zeigt, wer Landeschef bleiben beziehungsweise werden will.Und auch die schönen Seiten der drei Bundesländer kommen in der 30-minütigen Sendung nicht zu kurz - in der "Länderspiegel"-Rubrik "Deutschlandreise" präsentieren Autorinnen aus den jeweiligen Landesstudios ihre Geheimtipps für entspannte Urlaubstage.KontaktBei Fragen zum "Länderspiegel" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu ZDF-Sendungen zum "Länderspiegel" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/laenderspiegel) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie den "Länderspiegel" (https://www.zdf.de/politik/laenderspiegel) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie die Reportage-Reihe "Ossiversum stabil - Jung im Osten" (https://www.zdf.de/dokumentation/ossiversum-stabil-jung-im-osten) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie "Deutschland, warum bist Du so?" (https://www.zdf.de/politik/deutschland-warum-bist-du-so) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/deutschland-warum-bist-du-so) zu "Deutschland, warum bist Du so?" und weiteren Dokumentationen vor den drei Landtagswahlen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5842491