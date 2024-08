DJ Henkel-CEO: Portfolio-Optimierung bei Hair weiter fortgeschritten als bei LHC

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Henkels Portfoliooptimierung im neuen Großsegment Consumer Brands ist CEO Carsten Knobel zufolge "weiter fortgeschritten oder finalisiert" im Bereich Hair verglichen mit dem Bereich Wasch- und Reinigungsmittel (LHC). Hair wachse bei den Volumina seit mehreren Quartalen und mit einem gesunden Mix aus Preis und Volumina und gewinne weltweit Marktanteile. LHC hingegen zeige bei den Marktanteilen derzeit noch eine negative Entwicklung, das hänge aber mit der weiterlaufenden Portfoliooptimierung aus, so Knobel in der Telefonkonferenz mit Analysten. Diese habe sich zuletzt auf das Wasch- und Reinigungsmittelgeschäft in Nordamerika konzentriert. Zum Jahresende sollen die Portfolio-Maßnahmen abgeschlossen sein.

Henkel bestätigte am Morgen das Ziel, mit dem neuen Segment Consumer Brands ab Ende 2026 in vollem Umfang 525 Millionen Euro jährlich aus beiden Phasen der Integration einzusparen. Im Rahmen der zweiten Integrationsphase, die sich auf das Produktions- und Logistiknetzwerk bei Consumer Brands konzentriert, sei in fast 30 Ländern das so genannte 1-1-1-Prinzip eingeführt worden - also: ein Auftrag, eine Lieferung, eine Rechnung. Auch seien die Netzwerke weiter optimiert/konsolidiert worden. Zum Beispiel sei in den USA und Osteuropa bei LHC die Komplexität um 16 Prozent reduziert worden. Auch hätten Innovationen in beiden Konzern-Großsegmenten - Consumer Brands und Adhesive Technologies zum Wachstum beigetragen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2024 05:14 ET (09:14 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.