Der belgische Windpark-Entwickler Parkwind hat erstmals ein Offshore-Ladesystem für Schiffe demonstriert. Die am Windpark Nobelwind errichtete Anlage erlaubt es Wartungsschiffen, trotz in der Nordsee an dieser Stelle vorherrschender Meeresströmungen lokal erzeugte Windenergie zu laden. Der Windpark Nobelwind liegt etwa 47 Kilometer vor der belgischen Küste in der Nordsee und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 20 Quadratkilometern. Zu der Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...