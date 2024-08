Mainz (ots) -Fünf Tage nach der Olympia-Abschlussfeier im ZDF richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Fußball-Saison 2024/2025. Die erste Runde des DFB-Pokals steht an - und "sportstudio live" im ZDF überträgt am Freitag, 16. August 2024, 20.15 Uhr, die Partie SSV Ulm 1846 Fußball - FC Bayern München. Zudem ist die erste DFB-Pokalrunde im "aktuellen sportstudio" am Samstag, 17. August 2024, 23.00 Uhr, im ZDF und in der ZDFmediathek mit weiteren Spielen präsent.Pflichtspielpremiere für Vincent Kompany als neuer Trainer des FC Bayern München: Der Rekordpokalsieger ist beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball erstmals direkt gefordert und will eine Woche vor dem Bundesliga-Start erfolgreich in die neue Saison kommen. Fünf Tage nach ihrem letzten Einsatz im Olympia-Studio des ZDF in Paris begrüßt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer im Donaustadion in Ulm zum Auftakt im DFB-Pokal. Als Expertin an ihrer Seite ist Trainerin Friederike Kromp dabei. Der Anstoß in Ulm erfolgt um 20.45 Uhr, Kommentator ist Martin Schneider.Im Anschluss an das Live-Spiel sind im ZDF diese Pokalpartien in der Zusammenfassung zu sehen: FC Würzburger Kickers - TSG 1899 Hoffenheim, Hallescher FC - FC St. Pauli, SV Wehen Wiesbaden - 1. FSV Mainz 05.DFB-Pokalspiele im "aktuellen sportstudio"Auch ZDF-Moderator Jochen Breyer ist nach Olympia in Paris gleich wieder auf Fußball in Deutschland eingestellt: Am Samstag, 17. August 2024, 23.00 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek, führt er durch "das aktuelle sportstudio", in dem die Samstagsspiele in der ersten Runde des DFB-Pokals im Fokus stehen. Während dort die Bundesliga-Konkurrenten um das Erreichen der zweiten Runde kämpfen, spielt der deutsche Meister und Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen am Samstagabend gegen Vizemeister VfB Stuttgart um den Supercup - auch darüber berichtet "das aktuelle sportstudio".sportstudio live - DFB-Pokal, 1. Runde vor der Eröffnungsfeier ParalympicsAufgrund des Supercups tragen Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart ihre Spiele in der ersten Runde des DFB-Pokals erst Ende des Monats aus: Am Mittwoch, 28. August 2024, 17.40 Uhr, begrüßt erneut Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerinnen und Zuschauer zur "sportstudio live"-Übertragung der Partie Carl Zeiss Jena - Bayer 04 Leverkusen. Als Kommentator der Partie ist Oliver Schmidt im Einsatz. Direkt im Anschluss folgt im ZDF die Übertragung der Paralympics-Eröffnungsfeier aus Paris - 17 Tage nach dem Ende der Olympischen Spiele dort."sportstudio live: DFB-Pokal" wird mit Audiodeskription angeboten.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie den DFB-Pokal (https://www.zdf.de/sport/dfb-pokal) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5842587