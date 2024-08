Bern - Was war los Anfang August? Gab es einen «schwarzen Montag»? Hat sich die Panik beruhigt? Und wie ist die aktuelle Lage an den Rohstoff und Kryptomärkten? Darüber gibt Prof. Dr. Torsten Dennin Einblicke im heutigen Experteninterview mit Olivia Hähnel der BX Swiss AG. Kapitel: 00:00 «Schwarze» Montag?00:15 Panik an der Börse: Wie ist die Situation? 01:00 Einfluss der Politik auf Kryptomärkte 02:23 Risiko 02:57 Rohstoffmärkte & Nahost Konflikt ...

