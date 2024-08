NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Aktien des Halbleiter-Pioniers Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der PC-Markt sei im zweiten Quartal über das saisonal typische Maß hinaus gewachsen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Markt für PC-Prozessoren aber gebe es immer noch Anzeichen dafür, dass entlang der Vertriebskanäle mehr Waren an Händler geliefert werden, als die Verbraucher wahrscheinlich kaufen werden./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 21:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 21:58 / UTC







ISIN: US4581401001