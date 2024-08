Zürich - Die Laufschuhfirma On hat ihren Rekordlauf auch im zweiten Quartal fortgesetzt. Der Umsatz zog kräftig an und auch die Margen verbesserten sich. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigte das an der New Yorker Börse kotierte Zürcher Unternehmen. Von April bis Juni stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 568 Millionen Franken an, wie On am Dienstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag das Wachstum gar bei 29 Prozent. Bereits im ersten Quartal ...

