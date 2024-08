Während die wichtigsten Währungspaare am ersten Tag der Woche in engen Bandbreiten schwankten, sammelte Gold bullisches Momentum und kletterte über 2.470 $. Der Handel am Dienstagmorgen verläuft verhalten, da die Anleger die Juli-Daten des US-amerikanischen Erzeugerpreisindex (EPI) abwarten. Während der europäischen Sitzung wird das deutsche ZEW-Institut ...

