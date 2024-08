Lithiumpreise haben wahrlich schon bessere Zeiten erlebt. Und auch bei Aktien von Unternehmen aus der Branche herrscht derzeit Flaute. Dennoch könnte die Trendwende für den Rohstoff schon bald kommen. Was für ein Absturz. Nach den Höchstständen von Lithium-Aktien aus den Jahren 2021 und 2022 verzeichneten viele Titel in der Folge erhebliche Wertverluste. Ein Grund dafür waren auch die starken Preisrückgänge von Lithium selbst. Vor allem in China, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...