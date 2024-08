NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften nach dem verhaltenen Wochenstart zulegen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Dienstag taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 39.481 Zähler. Der von großen Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 wurde 0,8 Prozent höher taxiert.

Für Erleichterung sorgten Preisdaten aus den USA. Die Erzeugerpreise für Juli sind nicht ganz so deutlich gestiegen wie von Analysten im Schnitt erwartet. Am Mittwoch folgen dann noch die Verbraucherpreise, an denen die Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Unter den Einzelwerten profitierten die Aktien der Kaffeehauskette Starbucks im vorbörslichen Handel mit einem Kurssprung von gut 13 Prozent auf einen abrupten Chefwechsel: Brian Niccol tritt die Nachfolge des mit sofortiger Wirkung zurückgetretenen Unternehmenschefs Laxman Narasimhan an.

Die Aktien von Home Depot gaben vorbörslich leicht nach. Angesichts einer schwächelnden Nachfrage senkte die weltgrößte Baumarktkette ihre Umsatzprognose. Höhere Zinsen und größere konjunkturelle Unsicherheit hätten zu geringeren Ausgaben für Heimwerkerprojekte geführt, sagte Konzernchef Ted Decker.

Eine Hochstufung auf "Equal Weight" bescherte den Aktien von Dell ein vorbörsliches Plus von mehr als drei Prozent. Nachdem mit dem jüngsten Kursrutsch an den Börsen nun ein großer Teil des Hypes rund um Künstliche Intelligenz aus dem Aktienkurs entwichen sei, hätten die Papiere des Computerkonzerns weniger Abwärtspotenzial, hieß es von der britischen Investmentbank Barclays. Sie rechnen jetzt damit, dass sich die Aktien in den kommenden zwölf Monaten in etwa wie die anderen Titel im Sektor entwickeln werden.

Die Papiere von Tencent Music sackten vorbörslich um mehr als acht Prozent ab, nachdem die Online-Musikplattform ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt hatte. Während Umsatz und Betriebsergebnis positiv überraschten, verfehlte die Zahl der zahlenden Nutzer für Social Entertainment die Markterwartung./la/jha/

