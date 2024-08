Das Startup Magical Toys will mit einem Plüschtier Kinder zum Sprechen animieren und setzt dafür auf eine alte Idee in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz. Ganz unproblematisch scheint das aber nicht. Schon kurz nach der Erfindung des Teddybären wurden Plüschfiguren erst mit einfachen Brummstimmen und später mit rudimentären Sprachmodulen ausgestattet. Puppen konnten so "Mama" sagen oder zuvor aufgezeichnete Sätze wiedergeben. Mit Dino präsentiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...