Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst Paderborn, 13. August 2024 - Die Voltabox AG ["Voltabox" oder das "Unternehmen" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000A2E4LE9] hat eine Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 vorgenommen. Diese ist im Wesentlichen in der Umstrukturierung und Weiterentwicklung der Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH begründet. Angesichts der aktuellen marktseitigen Herausforderungen hat das Unternehmen seine Handelsaktivitäten vorübergehend zurückgefahren und fokussiert sich zukünftig auf schlüsselfertige Lösungen im Geschäftssegment VoltaStore. Die daraus erwarteten Effekte werden im laufenden Geschäftsjahr die geringer als erwartet ausfallenden Handelsumsätze noch nicht vollständig kompensieren können. Im Übergangsjahr 2024 wird die GreenCluster GmbH daher einen reduzierten Beitrag zum Konzernumsatz und zum Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) leisten. Parallel dazu hat die Voltabox AG proaktiv auf die Insolvenz eines Endkunden im Bereich Hochvolt-Batteriesysteme für Bus-Anwendungen reagiert und die Lieferungen entsprechend zeitnah gestoppt, um Forderungsabschreibungen zu vermeiden. Folglich erwartet das Geschäftssegment VoltaMobil nach aktuellem Ermessen ein Umsatzausfall in diesem Geschäft. Im Ergebnis hat der Vorstand die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf rund 6 Mio. Euro angepasst und erwartet nunmehr ein EBITDA von etwa -50 %. Weitere Erläuterungen diesbezüglich finden sich auch im Halbjahresbericht, der im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht wird. Über die Voltabox AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bau- und Landmaschinen sowie Elektro- und Hybrid-Bussen. Darüber hinaus ist Voltabox über die Tochtergesellschaft GreenCluster GmbH im Bereich der infrastrukturellen Energiegewinnung und entsprechender Nutzungsmodelle tätig. Weitere Informationen sind unter www.voltabox.ag verfügbar. Kontakt Voltabox AG Patrick Zabel (CEO) Technologiepark 32 33100 Paderborn E-Mail: investor@voltabox.ag



