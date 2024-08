Neue Daten von Vanguard belegen, dass Indexfonds die Preise in der Branche gesenkt und europäischen Anlegern Milliarden an Kosten erspart haben Für die Berechnung analysierte Vanguard das Volumen der Indexfonds und multiplizierte dieses mit der Differenz der Kostenquoten zwischen aktiven Fonds und Indexfonds in Europa. Eine weitere Analyse zeigt einen "Tethering-Effekt" bei den Fondsgebühren: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...