Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag am Ende doch noch gut im Plus abgeschlossen. Nach einem festeren Start fiel der Leitindex SMI bis Handelshälfte ins Minus, ehe er die Abgaben wettmachte und bis Börsenschluss über die Schwelle von 11'900 Punkte vorrückte. Für einen deutlicheren Anstieg seien die Anschlusskäufe allerdings ausgeblieben, sagten Händler. Und auch die Vorlage der mit Spannung erwarteten US-Produzentenpreise ...

