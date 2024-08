OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke' zu Gewalt in Arztpraxen:

"Die Aggressionen von Patienten in Arztpraxen fügen sich in eine unheilvolle Entwicklung ein, die sich auch in anderen Bereichen beobachten lässt. Ob Hetze in Sozialen Medien, Beschimpfungen von Bahnmitarbeitern oder Handgreiflichkeiten gegenüber Feuerwehrleuten und Polizisten: In der Gesellschaft lässt sich eine zunehmende Verrohung beobachten. Im medizinischen Bereich kommt dazu noch eine hohe Erwartungshaltung einiger Patienten, die auch bei nicht akuten Erkrankungen zu jeder Tages- und Nachtzeit sofort behandelt werden wollen. Gerade in Zeiten des Personalmangels ist das eine überzogene Anspruchshaltung. Zudem erfordern nicht alle Erkrankungen umgehend einen Besuch beim Arzt."/yyzz/DP/he