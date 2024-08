HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu FDP/ Ampel:

"Doch was soll die andauernde Obstruktionspolitik? Erkennen die Liberalen nicht, dass sie in der Wählergunst deshalb so schlecht abschneiden, weil sie sich in einem fort an ihren Koalitionspartnern SPD und Grünen abarbeiten? Was soll daran attraktiv für Wähler sein, wenn Regierende betonen, sie seien eigentlich im falschen Bündnis und würden das meiste eigentlich am liebsten ganz anders machen? Lindner und die Seinen können noch so viele Schlagzeilen produzieren (was unter Jürgen Möllemann einst zur Strategie gehörte): Doch so lange die Freidemokraten die Lust am Regieren und Verwalten verweigern, erreichen sie allenfalls ihre Kernklientel - und deren Stimmen reichen nun einmal nicht aus."/DP/jha