Die Europäische Kommission sollte dringend Maßnahmen in Ländern ergreifen, die nicht in der Lage sind, Gesundheitsgarantien einzuhalten, so die spanische Organisation La Unió. "Die Daten über die Beschlagnahmungen von Zitrusfrüchten, die mit Schädlingen oder Krankheiten in die Europäische Union importiert wurden, zeigen, dass die Beschlagnahmungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...