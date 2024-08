DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: robustes 1. Halbjahr 2024 mit +17% Nettoumsatzanstieg (yoy) sowie überproportionalem EBITDA-Wachstum (+47% yoy)

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta/14.08.2024/07:00) - AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 14. August 2024 [ Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR ]

Montana Aerospace AG erzielt robuste Gruppenresultate für das 1. Halbjahr 2024 mit +17% Nettoumsatzanstieg (yoy) sowie überproportionalem EBITDA-Wachstum (+47% yoy), und erfüllt damit seine Versprechen

Die Montana Aerospace AG ("das Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften ("die Gruppe" oder Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, E-Mobilitäts- und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2024.

Höhepunkte H1 2024

* Finanzkennzahlen [ 1 ]: Nettoumsatz wächst um 17,2% im Jahresvergleich auf EUR 719,5 Mio.; Wachstum des bereinigten EBITDA [ 2 ] um EUR 24,4 Mio. auf EUR 79,3 Mio. (+44.4% im Jahresvergleich) durch starke Entwicklung der Segmente Aerostructures und Energy * Veräußerung des Segments E-Mobility: Das Segment E-Mobility / die Alu Menziken Gruppe wurde von Mengtai Germany GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd erworben (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Juni 2024) * Nettoumsätze der Segmente: Aerostructures: +23%, Energy: +11%, (Discontinued Operation: E-Mobility: -10%) * Bereinigtes EBITDA der Segmente: Aerostructures: +68%, Energy: +35%, (Discontinued Operation: E-Mobility: -87%) * Guidance 2024 (exkl. E-Mobility Segment) erneut bestätigt: Nach der Veräußerung des Segments E-Mobility erwartet Montana Aerospace für 2024 einen soliden Nettoumsatz von mehr als EUR 1,5 Mrd. (gegenüber EUR 1,7 Mrd. inkl. E-Mobility) mit einem bereinigten EBITDA von über EUR 165 Mio. (gegenüber EUR >180 Mio. inkl. E-Mobility); klares Bekenntnis zur Generierung eines soliden positiven Free Cash Flow und Nettogewinns * Segment Guidance 2024 (exkl. E-Mobility Segment) erneut bestätigt: Nettoumsatz Aerostructures: EUR 900 Mio. & Nettoumsatz Energy: >EUR 580 Mio. * Guidance 2025 (exkl. E-Mobility Segment) erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet im Jahr 2025 einen Nettoumsatz von über EUR 1,7 Mrd. (vs. EUR 2 Mrd. inkl. E-Mobility) sowie ein bereinigtes EBITDA von mehr als EUR 240 Mio. (vs. EUR 250 Mio. inkl. E-Mobility).

H1 2024 - Versprechen gehalten

Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2024 waren für Montana Aerospace von zentraler Bedeutung. Unsere beiden größten Segmente, Aerostructures und Energy, setzten ihren klaren Wachstumskurs fort und steigerten ihren Nettoumsatz, während sie gleichzeitig ihre EBITDA-Zahlen überproportional erhöhen konnten. Aerostructures verbuchte kommerzielle Erfolge und baut seine starke Präsenz auf dem Markt der kommerziellen Raumfahrt weiter aus, während es den externen Schwierigkeiten in der zivilen Luftfahrtindustrie klar standhielt. Das Segment Energy profitiert von den beispiellosen öffentlichen und privaten Investitionen in die Stromnetzinfrastruktur und stärkt seine operative Basis.

Unser drittes Segment, E-Mobility, wird nach dem erwarteten Closing im 4. Quartal 2024 unter dem Dach der Mengtai Group fortgeführt (siehe Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens vom 12. Juni 2024). Unter dem neuen Eigentümer wird die Alu Menziken Extrusion AG (und ihre Tochtergesellschaften) Teil der apt Gruppe, einem wichtigen Lieferanten von Aluminiumkomponenten mit starker internationaler Präsenz. Sie wird daher in unserem Halbjahresbericht als discontinued operation [ 3 ] ausgewiesen und ist in den meisten Vergleichszahlen nicht enthalten.

Nettoumsatz

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 erwirtschaftete Montana Aerospace einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 719,5 Mio., was einem Anstieg von 17,2% gegenüber EUR 614,0 Mio. im ersten Halbjahr des Vorjahres entspricht. Den größten Beitrag zum Nettoumsatz leistete das Segment Aerostructures mit EUR 409,0 Mio., dicht gefolgt vom Geschäftsbereich Energy mit EUR 311,7 Mio.

Trotz der im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu den Vorquartalen niedrigeren Bauraten großer OEMs wie Airbus und Boeing konnte das Segment Aerostructures die fehlenden Volumina bei bestehenden Arbeitspaketen weitgehend kompensieren, indem es Marktanteile vom Wettbewerb gewann. Das Segment Energy profitiert weiterhin von der strukturellen Verschiebung der Marktverhältnisse, was sich in höheren Produktionsvolumina und einer besseren Preisgestaltung niederschlägt.

EBITDA

Nach Berücksichtigung einmaliger und nicht operativer Effekte, hauptsächlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Rechtskosten und dem Management-Aktienoptionsprogramm (MSOP), erreichte das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2024 EUR 79,3 Mio. (gegenüber EUR 54,9 Mio. im gleichen Zeitraum 2023). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 11,0% (gegenüber 8,9% im Vorjahreszeitraum).

Auf unbereinigter Basis stieg das berichtete EBITDA der Gruppe von EUR 51,3 Mio. in den ersten sechs Monaten 2023 auf EUR 75,2 Mio. im erste Halbjahr 2024 an, was einer Wachstumsrate von 46,7% entspricht. Dies übertrifft sogar den Anstieg des bereinigten EBITDA, das im Vergleich zum vorherigen Zeitraum um 44,4 % wuchs. In beiden Segmenten wurde die positive EBITDA-Entwicklung durch einen vorteilhaften Preis-Mengen-Mix, eine bessere Kapazitätsauslastung und die positiven Auswirkungen der operativen Hebelwirkung vorangetrieben.

Die beiden Bereinigungen des berichteten EBITDA in den ersten sechs Monaten 2024 waren die abschließenden Rechtskosten für den Arconic-Rechtsstreit (EUR 3,4 Mio.) und die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Management-Aktienoptionsprogramm (MSOP) (EUR 0,7 Mio. EUR). Insgesamt ergab sich daher ein Betrag von EUR 4,1 Mio.

Entwicklung von Nettoumsatz und bereinigtem EBITDA nach Segmenten

in EUR Mio. Aerostructures Energy E-Mobility (discont.) H1 2023 H1 2024 H1 2023 H1 2024 H1 2023 H1 2024 Nettoumsatz 332,7 409,0 282,0 311,7 90,3 80,9 Wachstum im Jahresvergleich +22,9% +10,5% -10,4% Ber. EBITDA 37,8 63,5 13,5 18,2 4,4 0,6 Wachstum im Jahresvergleich +68,3% +35,1% -86,9%

Die Nettoumsätze und das bereinigte EBITDA der Segmente in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 zeigen, dass Aerostructures und Energy weiterhin die Treiber der Geschäftsexpansion von Montana Aerospace sind. Aerostructures verzeichnete ein Wachstum von +22,9% mit einem Gesamtnettoumsatz von EUR 409,0 Mio., während der Bereich Energy mit einem Umsatz von EUR 311,7 Mio. ein Wachstum von +10,5% verzeichnete. Das Segment Energy erzielte ein bereinigtes EBITDA von EUR 18,2 Mio., was einem Anstieg von +35,1% gegenüber Ende Juni 2023 entspricht. Hierdurch etabliert sich das Segment weiter als starkes Wachstumsgeschäft und spiegelt den Zustand des Marktes wider, der sich von einem Push- zu einem Pull-Markt entwickelt hat. Der Geschäftsbereich Aerostructures verzeichnete ebenfalls eine deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA von +68,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und erzielte EUR 63,5 Mio. Dies geschah trotz der Probleme bei einem der Hauptkunden, Spirit AeroSystems, und Herausforderungen in der Lieferkette bei ASCO.

Trade Working Capital

In Bezug auf das Trade Working Capital (TWC) gehen wir davon aus, dass wir bis Ende 2024 in beiden Segmenten ein deutlich niedrigeres und nachhaltigeres TWC-Niveau erreichen werden, wie zuvor angekündigt. Das höhere Trade Working Capital im Zeitraum bis Ende Juni 2024 (im Vergleich zu Dezember 2023) ist bedingt durch erwartete höhere Liefervolumina in der zweiten Jahreshälfte 2024. Ende 2023 hatten wir einige Zahlungsverzögerungen aufgrund von Optimierungsinitiativen. Dies wird sich jedoch in Zukunft ändern, da die Zahlungen früher erfolgen werden, in Übereinstimmung mit früheren Quartalen der jeweiligen Geschäftsjahre. Während unser Nettoumsatz um 17% anstieg, erhöhten sich die Vorräte indes nur um 3%. Dies belegt unseren Kurs hin zu einem effektiveren Management des Trade Working Capital.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis verbesserte sich von EUR -26,6 Mio. am Ende des ersten Halbjahres 2023 auf EUR -17,6 Mio. am Ende des ersten Halbjahres 2024, was durch Netto-Wechselkursgewinne im Vergleich zu Netto-Wechselkursverlusten im ersten Halbjahr 2023 positiv beeinflusst wurde. Die Kombination aus dem neuen Konsortialkredit und der Verwendung von bis zu EUR 250 Mio. an Barmitteln zur Rückzahlung bestehender Schulden Ende 2023 stärkt unsere Bilanz weiter und reduziert zudem den Zinsaufwand im Jahr 2024.

Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen

Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen (Segmente Aerostructures und Energy) steigt stetig an. Im ersten Halbjahr 2024 wiesen diese insgesamt einen Nettogewinn von EUR 9,2 Mio. aus, bzw. EUR 5,5 Mio. im zweiten Quartal 2024.

Veräußerung des Segments E-Mobility

