JDC Group erhöht Wachstum auf über 25 Prozent und erweitert den Vorstand



14.08.2024

Umsatzplus im zweiten Quartal von 29,4 Prozent auf 52,8 Mio. EUR;

im ersten Halbjahr steigt der Umsatz um 25,4 Prozent auf 106,1 Mio. EUR

EBITDA steigt im zweiten Quartal 2024 um 48,7 Prozent auf 2,8 Mio. EUR; im ersten Halbjahr um 35,6 Prozent auf 6,9 Mio. EUR; EBIT steigt um 64,4 Prozent auf 3,8 Mio. EUR

Dr. Ramona Evens, ehemalige Check24 Geschäftsführerin, neu bestellt als Chief Operating Officer - COO

Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) zeigt mit den heute veröffentlichten Zahlen des ersten Halbjahres 2024 ein deutliches Wachstum und einen damit einhergehenden Anstieg von Umsatz und Gewinn:

Der Umsatz ist im zweiten Quartal erfreulich um 29,4 Prozent auf 52,8 Mio. EUR angewachsen (Q2 2023: 40,8 Mio. EUR). Somit steigt der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 um 25,4 Prozent auf 106,1 Mio. EUR (1. HJ 2023: 84,6 Mio. EUR).

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Advisortech stieg im zweiten Quartal um 30,9 Prozent auf 46,6 Mio. EUR. Für das erste Halbjahr bedeutet dies ein Wachstum um 26,5 Prozent auf 94,9 Mio. EUR. Im Geschäftsbereich Advisory stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ebenfalls deutlich um erfreuliche 27,4 Prozent auf 9,9 Mio. EUR und damit im ersten Halbjahr 2024 um 16,9 Prozent auf 18,6 Mio. EUR.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Gruppe stieg im zweiten Quartal um 48,7 Prozent auf 2,8 Mio. EUR (Q2 2023: 1,9 Mio. EUR). Im ersten Halbjahr bedeutet dies ein Wachstum um 35,6 Prozent auf 6,9 Mio. EUR (1. HJ 2023: 5,1 Mio. EUR).

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hat sich im zweiten Quartal mehr als verdoppelt auf 1,3 Mio. EUR (Q2 2023: 0,5 Mio. EUR). Für das erste Halbjahr bedeutet das ein Wachstum um 64,4 Prozent auf 3,8 Mio. EUR (1. HJ 2023: 2,3 Mio. EUR). Das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2024 stieg um 70,5 Prozent auf 2,8 Mio. EUR nach 1,6 Mio. EUR im Vergleichszeitraum.

Das am 10. November 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom Vorstand beschlossene und am 16. November 2023 gestartete Aktienrückkaufprogramm wurde planmäßig am 15. Mai 2024 abgeschlossen. Im Rahmen dieses Programms wurden insgesamt 147.113 Aktien (entspricht etwa 1,08% des Grundkapitals) für einen Gesamtbetrag von ca. 2,9 Millionen Euro zurückgekauft.

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Gesellschaft und der vielfältigen Aufgaben aus den Großkooperationen erweitert die Gesellschaft den Vorstand um ein viertes Mitglied. Frau Dr. Ramona Evens (*1984) wird ab dem 1. September 2024 die Rolle des Chief Operating Officer der JDC Group übernehmen. Die promovierte Betriebswirtin ist ausgebildete Strategieberaterin, hat die Vertriebssteuerung eines mittelständischen deutschen Versicherungsunternehmens geleitet und war neben eigener unternehmerischer Tätigkeit zuletzt Geschäftsführerin für den Bereich Sachversicherungen beim Vergleichsportal Check24. Ralph Konrad, der neben anderen Ressorts das Ressort Operations bislang verantwortet hat, wird sich zukünftig auf die Bereiche Finanzen, Legal und Plattform konzentrieren.

"Die Entwicklung des ersten Halbjahres - insbesondere des zweiten Quartals - hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Mit einem fast 30%igen Wachstum hatten wir ein besonders dynamisches zweites Quartal", freut sich Ralph Konrad, CFO/COO der JDC Group über die Quartalszahlen. "Besonders freut mich persönlich aber, dass wir mit Frau Dr. Ramona Evens eine weitere Top Branchen Expertin in unseren Vorstand holen konnten. Sie wird uns im Bereich Operations sicher wertvolle Impulse zur weiteren Entwicklung der JDC geben. Ich selbst werde dann noch mehr Energie in die technische Entwicklung der Plattform und meine weiteren Ressorts - zum Beispiel den Bereich M&A - stecken können."

"Wir wachsen nun im Plattformgeschäft mit der Geschwindigkeit, die wir uns und unseren Aktionären vorgestellt haben und sind auch in unserem Beratungsgeschäft wieder auf Spur. Daher sind wir davon überzeugt, dass wir unsere ehrgeizigen Umsatz- und Ertragsvorgaben für die Jahre 2024 und 2025 erfüllen können", kommentiert Dr. Sebastian Grabmaier die positive Entwicklung des Unternehmens. "Wie der Gewinn des nächsten Großkunden, eines der größten Versicherungsunternehmens Europas, zeigt, werden wir uns aber nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern vielmehr sämtliche Marktopportunitäten nutzen. Sei es als Plattform mit weiteren Großkunden und Maklern, als Aggregator mit unserem Joint Venture mit Bain Capital und Great West oder mit unseren eigenen M&A Aktivitäten. Wir sind und bleiben damit einer der führenden Konsolidierer im Markt. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns besonders, dass wir die ausgewiesene Plattform-Spezialistin Frau Dr. Ramona Evens als neue COO für uns gewinnen konnten!"

Die wesentlichen Kennzahlen für das zweite Quartal sowie das erste Halbjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

Überblick Veränderung Veränderung Q2 - 2024 Q2- 2023 zum Vorjahr 6M 2024 6M 2023 zum Vorjahr TEUR TEUR in % TEUR TEUR in % Umsatzerlöse 52.757 40.779 29,4% 106.076 84.611 25,4% - davon Advisortech 46.554 35.560 30,9% 94.894 75.005 26,5% - davon Advisory 9.894 7.766 27,4% 18.607 15.922 16,9% - davon Holding/Konsolidierung -3.691 -2.547 -44,9% -7.425 -6.316 -17,5% EBITDA 2.830 1.903 48,7% 6.896 5.087 35,6% EBIT 1.323 533 >100% 3.846 2.340 64,4% EBT 1.021 202 >100% 3.273 1.655 97,7% Konzernergebnis 679 193 >100% 2.773 1.626 70,5%

Für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 bestätigen wir unsere positive Einschätzung und die veröffentlichte Guidance: 2024 erwartet das Unternehmen auf der Basis bereits abgeschlossener Kooperationen einen Umsatzzuwachs auf 205 Mio. EUR bis 220 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 14,5 bis 16,0 Mio. EUR.

Den Halbjahresbericht 2024 und weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 2,4 Millionen Kunden, einem Fondsbestand von über 7,5 Milliarden Euro und jährlichen Jahresnettoprämien von über 1,2 Milliarde Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen.

Über Frau Dr. Ramona Evens

Dr. Ramona Evens ist seit 15 Jahren in der Finanz- und Digitalindustrie tätig. Ab 2008 arbeitete sie in der Strategieberatung The Boston Consulting Group. Nach Ihrer Promotion am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken wechselte sie 2014 zu den ARAG Versicherungen, in der sie u.a. Führungsaufgaben in der Vertriebssteuerung übernahm. Zuletzt war sie als Geschäftsführerin beim Vergleichsportal CHECK24 verantwortlich für die Sachversicherungen und als Start-Up Unternehmerin tätig. Dr. Evens hat einen besonderen Fokus auf digitale Prozesse im Vertrieb.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier, Ralph Konrad und Marcus Rex, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

