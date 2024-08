Im Windschatten einer freundlichen Wall Street gelang es dem DAX gestern Nachmittag doch noch etwas deutlicher zuzulegen. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,48 Prozent aus dem Handel. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche ...