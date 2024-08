MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro ist im zweiten Quartal trotz konjunkturellen Gegenwinds weiter gewachsen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 244 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 22,7 Prozent auf rund 35,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge legte von 12,8 auf 14,5 Prozent zu. Allerdings bekam das Unternehmen auch eine Verzögerung der erwarteten Nachfrageerholung zu spüren, was zu Überkapazitäten in der Softwareentwicklung führte.

Unter dem Strich verdiente Nagarro mit 12 Millionen Euro rund 4 Prozent mehr. Im laufenden Geschäftsjahr avisiert das Management weiterhin einen Umsatz in der Größenordnung von einer Milliarde Euro bei konstanten Wechselkursen. Die operative Marge soll unverändert bei rund 14 Prozent liegen./lfi/mis