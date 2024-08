Nach dem starken Vortag und guten Vorgaben von der Wall Street geht der DAX am Mittwoch quasi unverändert in den Handel. Der Fokus liegt bereits auf den am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Auf Unternehmensseite stehen derweil E.on, Evotec, PVA TePla, RWE, Talanx, Thyssenkrupp und TUI im Fokus, die allesamt ihre Bücher geöffnet haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...