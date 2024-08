Hamburg (ots) -- Glaubwürdigkeit der Informationen auf der Videoplattform um neun Prozentpunkte gesunken- Trotzdem beeinflusst YouTube Kaufentscheidungen am stärkstenMedien haben im vergangenen Jahr in Deutschland an Glaubwürdigkeit verloren. Das gilt vor allem für YouTube. 54 Prozent der Nutzer ab 16 Jahren vertrauen den Inhalten von Unternehmen auf der Plattform, etwa zu Produkten oder Dienstleistungen. Das sind neun Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor. Im Gesamtranking der glaubwürdigsten Medien verliert der Videodienst sechs Plätze und landet auf Rang zwölf. Schlusslicht ist Facebook mit 42 Prozent (-8 Prozentpunkte) auf Platz 21. Das sind Ergebnisse der Studie "Social-Media-Atlas 2024" im Auftrag von PER Agency und Toluna in Kooperation mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF).Auch die klassischen Medien bewerten die Nutzer kritischer als im Vorjahr. So ist das Vertrauen in das Fernsehen um sechs Prozentpunkte auf 62 Prozent gesunken. Bei Print- und Online-Medien sind es jeweils 57 Prozent (-5 Prozentpunkte). Lediglich LinkedIn konnte gegen den Trend leicht an Seriosität gewinnen (+2 Prozentpunkte). 65 Prozent der User zweifeln nicht an den kommerziellen Inhalten auf der Plattform - so viele wie bei keinem anderen Netzwerk. Im Vorjahr lag LinkedIn noch auf Platz sieben des Rankings.Mehr als jeder Dritte informiert sich vor Kaufentscheidungen auf YouTubeDennoch ist YouTube der beliebteste Kanal, um sich vor einem Kauf zu informieren. 35 Prozent der Internetnutzer haben sich dort in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal erkundigt, bevor sie ein Produkt gekauft oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Es folgen das Fernsehen (32 Prozent), Instagram und WhatsApp (je 29 Prozent).Um sich über einen Arbeitgeber zu informieren, gehen die Befragten vor allem auf Facebook. 22 Prozent suchen dort nach Informationen. Erst danach folgen die Karrierenetzwerke LinkedIn (20 Prozent) und Xing (18 Prozent). Auch bei der konkreten Entscheidung für ein Unternehmen ist vor allem Facebook ausschlaggebend. Zwölf Prozent haben sich schon einmal mit Hilfe dieser Plattform für einen Arbeitgeber entschieden. WhatsApp, YouTube und LinkedIn liegen mit jeweils elf Prozent knapp dahinter."Unsere Studie zeigt, dass die Nutzer Karrierenetzwerken und klassischen Medien am meisten vertrauen", sagt Dr. Roland Heintze, geschäftsführender Gesellschafter der PER Agency. "Das heißt aber nicht, dass Unternehmen soziale Netzwerke grundsätzlich meiden sollten. Vielmehr gilt es, bei der Wahl des Kanals genau hinzuschauen und bei sensiblen Themen eher auf besonders glaubwürdige Medien zu setzen."Über den Social-Media-AtlasDer Social-Media-Atlas erfasst seit 2011 jährlich auf Basis einer repräsentativen Umfrage die Nutzung Sozialer Medien in Deutschland und dient Unternehmen als unverzichtbare Grundlage zur strategischen Planung ihrer Social-Media-Aktivitäten. Die Studie liefert unter anderem belastbare Fakten darüber, welche Dienste im Web 2.0 von wem wie intensiv genutzt werden, welche Themen auf welchen Kanälen diskutiert werden und inwieweit Soziale Medien Kaufentscheidungen beeinflussen. Der Social-Media-Atlas wird von der Beratungsgesellschaft PER Agency und dem Marktforscher Toluna in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung herausgegeben.Über die DatenerhebungFür den Social-Media-Atlas 2024 wurden 3.500 deutsche Internetnutzer ab 16 Jahren online befragt. Die repräsentative Umfrage erfolgte von Januar bis Februar 2024. Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Die komplette Studie kann unter https://www.faktenkontor.de/studien/ gegen eine Schutzgebühr von 890 Euro zzgl. MwSt. bestellt werden. Beiträge mit weiteren Zahlen und Erkenntnissen aus dem Social-Media-Atlas finden Sie auch auf www.reputationzweinull.de, dem Blog zu Corporate Social Media und Reputationsmanagement von Dr. Roland Heintze.Über PER Agency GmbH:Wir entwickeln kanalübergreifende Kommunikationslösungen, mit denen wir signifikanter Bestandteil der Wertschöpfung unserer Kunden werden. Wir nutzen dafür die überzeugende Kraft von Daten und Fakten. Unsere Strategie und Kreation ist datengetrieben, unser Advertising bewegt Zielgruppen und liefert überdurchschnittliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.per-agency.com.Pressekontakt:P.E.R. Agency GmbHDr. Roland HeintzeE-Mail: dr.roland.heintze@per-agency.comTelefon: +49 40 253185-110Original-Content von: PER Agency GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167561/5843122