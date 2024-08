Heute kann der DAX den siebten positiven Handelstag nacheinander schaffen, doch eine Sache könnte dieser positiven Entwicklung im Wege stehen. Darauf schaut die Börse jetzt ganz besonders. Außerdem im Fokus: Die Aktien von TUI, die stark steigen und die Papiere des DAX-Konzerns RWE, die unter Druck geraten sind. Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA ist es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts gegangen. Damit könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...