NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das bereinigte operative Quartalsergebnis des Düngerkonzerns habe zwar der Konsensschätzung entsprochen, aber 11 Prozent unter seiner Prognose gelegen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Mengen seien zwar stärker gewesen, aber die Preise schwächer. Er rechnet mit einer verhaltenen Aktienreaktion./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 01:36 / ET





