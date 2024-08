EQS-News: Neotech Metals Corp. / Schlagwort(e): Finanzierung

Neotech Metals gibt Abänderung seiner LIFE-Finanzierung bekannt



14.08.2024 / 10:00 CET/CEST

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR AUSSENDUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Neotech Metals gibt Abänderung seiner LIFE-Finanzierung bekannt

Vancouver, British Columbia - 13. August 2024 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Bedingungen seiner bereits am 24. Juni 2024 angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (LIFE-Finanzierung) (das "Angebot") abgeändert wurden. Der Gesamterlös soll in einem Bereich von mindestens 1.350.000 $ und höchstens 2.500.000 $ liegen und sich aus mindestens 9.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") und bis zu maximal 16.666.667 Einheiten zum Preis von 0,15 $ pro Einheit zusammensetzen. Jede Einheit soll aus einer Stammaktie aus der autorisierten Aktienstruktur des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant") des Unternehmens bestehen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") des Unternehmens, die innerhalb von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum zum Preis von 0,25 $ pro Warrant-Aktie erworben werden kann.

Die Warrants unterliegen einer Fälligkeitsklausel (vorzeitige Fälligkeit), die besagt, dass, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") an der Canadian Securities Exchange an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Betrag von 0,50 $ pro Aktie übersteigt, das Unternehmen über eine Pressemitteilung bekannt geben kann, dass die Ausübungsfrist der Warrants auf 30 Tage nach diesem Ereignis verkürzt wird.

Das Unternehmen kann bestimmten Vermittlern ein Honorar bezahlen, das einer Barprovision in Höhe von bis zu 7 % des Gesamt-Bruttoerlöses aus dem Angebot sowie Vermittler-Warrants im Wert von 7 % der insgesamt im Rahmen des Angebots gezeichneten Einheiten entspricht.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Auflagen und in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") (Ausnahmen von der Prospektpflicht) werden die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Einheiten Käufern mit Wohnsitz in den kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Quebec) angeboten. Es gilt die Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A.2 der Vorschrift NI 45-106 (Listed Issuer Financing Exemption). Im Sinne der Vorschrift NI 45-106 sind die im Rahmen des Angebots an zeichnende Personen mit Wohnsitz in Kanada ausgegebenen Wertpapiere an keine Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für Explorationsaufwendungen sowie betriebliche und allgemeine Betriebsausgaben verwendet. In Verbindung mit diesem Angebot werden entsprechende Platzierungsunterlagen erstellt, die unter dem Firmenprofil auf Sedarplus.ca sowie auf der Webseite des Unternehmens unter https://neotechmetals.com/ veröffentlicht werden. Potenzielle Anleger sollten diese Platzierungsunterlagen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: info@neotechmetals.com

Telefon: +1 403-815-6663

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, B.C. und ist zu 100% im Besitz des Seltene-Erden- Konzessionsgebiets TREO, das sich 90 km nordöstlich von Prince George, British Columbia, befindet, sowie des Seltene-Erden-Konzessionsgebiets Foothills in Central British Columbia und des Seltene- Erden-Konzessionsgebiets Hecla-Kilmer im Nordwesten Ontarios.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich, Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot zu den angekündigten Bedingungen und zum vorgeschlagenen Abschlusszeitpunkt oder überhaupt abzuschließen, sowie über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Obwohl wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können nicht für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge garantieren. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten übereinstimmen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, zählen unter anderem das frühe Entwicklungsstadium des Unternehmens; Mineraltitel; Ansprüche und Konsultationen der Ureinwohner; Oberflächenrechte; Betriebsgefahren und -risiken; spekulativer Charakter der Mineralexploration; Genehmigungen und Regierungsvorschriften; Umwelt- und Sicherheitsvorschriften und -risiken; Wettbewerbsbedingungen in der Bergbaubranche; sozialer und umweltpolitischer Aktivismus; nicht versicherbare Risiken; Infrastruktur; Grundstücksinteressen; begrenzte Betriebsgeschichte; Vertrauen in das Management; Interessenkonflikte; Haftung für Handlungen von Mitarbeitern, Auftragnehmern und Beratern; Verletzung der Vertraulichkeit; Status als meldepflichtiger Emittent; keine Betriebseinnahmen; negativer operativer Cashflow; Erfordernis erheblicher Kapitalausgaben; zusätzliche Finanzierung; Risiko der Unternehmensfortführung; Versicherungspolicen reichen möglicherweise nicht aus, um alle Ansprüche abzudecken; Ansprüche und Gerichtsverfahren; interne Kontrollsysteme; wenn das Unternehmen keine zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung aufbringen kann, könnte es einige oder alle seiner Eigentumsanteile verlieren; allgemeiner Inflationsdruck; Preis der Stammaktien; Volatilität öffentlich gehandelter Wertpapiere; Verwässerung; Dividenden; Steuerfragen; Bindung von Schlüsselpersonal; Bedenken hinsichtlich Privatsphäre, Datenschutz und Informationssicherheit sowie Einschränkungen bei der Datenerfassung und -übertragung und damit verbundene in- oder ausländische Vorschriften; Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption und Wirtschaftssanktionen; Negative Publicity und die Verbreitung von Informationen über soziale Medien; das Versäumnis, die Marke des Unternehmens zu entwickeln, zu pflegen und zu verbessern; Wachstumsmanagement; Fusionen oder andere strategische Transaktionen, an denen Konkurrenten oder Kunden des Unternehmens beteiligt sind; Schutz der Eigentumsrechte des Unternehmens; Verletzung von geistigem Eigentum; Kreditrisiko; Übernahme anderer Unternehmen; negativer operativer Cashflow; Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Unterstützung des Wachstums; Beurteilungen oder Schätzungen in Bezug auf die kritischen Rechnungslegungsgrundsätze des Unternehmens; Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf Aktiengesellschaften auswirken; behördliche Anforderungen; ungünstige Wirtschafts- und Marktbedingungen; technologische Veränderungen; Naturkatastrophen, Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, politische Krisen oder andere katastrophale oder nachteilige Ereignisse; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und weltweit; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; Währungsschwankungen; geopolitische Risiken; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; menschliches Versagen; der Einfluss von Dritten; der Ermessensspielraum des Unternehmens bei der Verwendung von Erlösen aus Finanzierungen; das Unvermögen des Unternehmens, die Notierung der Stammaktien an einer Börse aufrechtzuerhalten; bestimmte Wertpapiere, die das Unternehmen möglicherweise ausgibt, werden nicht an einer Börse notiert; die Einhaltung der sich entwickelnden Corporate-Governance- und Publizitätsvorschriften durch das Unternehmen; Änderungen der Steuergesetze; und andere Risiken.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

