Zürich - Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich am Mittwoch im frühen Geschäft auf breiter Front fester. Positive Vorgaben aus den USA und ein besser als erwartet ausgefallenes Quartalsergebnis der Grossbank UBS sorgten für gute Stimmung am Markt, heisst es von Händler. Zudem hat mit Straumann eine zweite Blue-Chip-Firma Ergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen ausgefallen sind. An den US-Börsen hatte am Dienstag die Hoffnung auf baldige ...

