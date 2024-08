Berlin (ots) -- Die Deutsche Postcode Lotterie verdoppelt das Fördervolumen auf über zwei Millionen Euro.- Seit dem Start im Mai 2024 hat der Fonds über 30 Organisationen und Initiativen der Zivilgesellschaft gefördert.- Eine zweite Förderrunde ist für September geplant. Zivilgesellschaftliche Organisationen können bis zum 28. August ihr Interesse anmelden.Hass, Rechtsextremismus und Populismus gefährden die Demokratie in Deutschland. Immer mehr Unternehmen wollen in dieser Situation nicht nur Haltung zeigen, sondern aktiv die Zivilgesellschaft unterstützen. Dafür gibt es seit Mai den Vereint für Demokratie Fonds: Er bündelt finanzielle Mittel von Unternehmen und Stiftungen und vergibt sie zügig und unbürokratisch an zivilgesellschaftliche Organisationen. Mit demGeld sollen die Vereine und Initiativen ihre Aktivitäten im Wahljahr 2024 und zur Bundestagswahl 2025 ausweiten, insbesondere in Ostdeutschland. Wirtschaft und Zivilgesellschaft mit vereinten Kräften für die Demokratie - diese Idee überzeugte auch die Deutsche Postcode Lotterie: Sie unterstützt den Vereint für Demokratie Fonds nun mit über einer Million Euro. Nach dem Prinzip des "Matching" verdoppelt sich damit das bereits bestehende Fördervolumen auf insgesamt über zwei Millionen Euro."Als große gemeinnützige Soziallotterie freuen wir uns, die Fördersumme zu verdoppeln und damit die Wirkung des in dieser Zeit wichtigen Vereint für Demokratie Fonds zu verstärken",sagt Friederike Behrends, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen PostcodeLotterie. "Danke an alle, die sich schon beteiligt haben, und Danke an die, die sich nochbeteiligen werden. Denn nur zusammen können wir wirklich etwas verändern."Philipp von der Wippel, Gründer von ProjectTogether und Mitinitiator des Vereint für Demokratie Fonds sagt: "Die aktuelle Zeit zeigt: Jede Generation muss die Demokratie neu mit Leben füllen - sie ist nicht einfach da, sie braucht aktive Gestaltung. Genau deshalb engagieren sich viele Menschen in Deutschland, sie schützen und erneuern die Demokratie. Das ist gesellschaftliche Grundlagenarbeit und braucht mehr finanzielle Ressourcen. Viele Unternehmen und Stiftungen haben in den Vereint für Demokratie Fonds eingezahlt. Mit ihrer Förderung verstärkt die Deutsche Postcode Lotterie dieses Engagement. Ob Unternehmen, Stiftung oder Privatpersonen: Wir laden alle dazu ein, sich zu beteiligen!"Der Vereint für Demokratie Fonds hat seit seinem Start im Mai 2024 über 30 Organisationen gefördert und finanzielle Mittel von über 30 Unternehmen, Stiftungen und Einzelpersonen eingeworben. Dazu sagt Esra Küçük, Vorständin der Allianz Foundation, die den Fonds gemeinsam mit ProjectTogether initiiert hat: "Der Erhalt unserer Demokratie ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Besonders jetzt müssen wir alle mehr Verantwortung übernehmen. Unser Bündnis ermöglicht das und unterstützt diejenigen, die sich tagtäglich für den Schutz der Demokratie engagieren."Eine zweite Förderrunde ist für September mit folgenden Kategorien geplant:1. Regionale Gestalter:innen: Organisationen, die Probleme vor Ort angehen, breite Bündnisse schmieden und in einer Region einen gesellschaftlichen Aufbruch ermöglichen.2. Demokratie und Vielfalt vor Ort schützen: Bündnisse und Akteur:innen, die sich regional und lokal gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder für den Erhalt der Rechtssicherheit im Bereich Engagement und Vielfalt einsetzen.3. Bundesweit skalierte (digitale) Angebote, die Demokratie schützen und erneuern: Organisationen, die mindestens in drei Bundesländern aktiv sind und die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit schützen.Über die Mittelvergabe wird eine unabhängige Jury aus Fachexpert:innen entscheiden. An einer Förderung interessierte zivilgesellschaftliche Organisationen finden auf der Website von Vereint für Demokratie vertiefende Informationen: www.vereintfuerdemokratie.de.Die Initiator:innen des Vereint für Demokratie Fonds laden alle Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen ein, in den Vereint für Demokratie Fonds einzuzahlen.Über den Vereint für Demokratie FondsDer Fonds ist im Rahmen des Bündnisses "Vereint für Demokratie" entstanden. Dazugehören die Allianz Foundation, der Business Council for Democracy (BC4D), ProjectTogether, Scholz & Friends und zahlreiche weitere Organisationen aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Philanthropie. Über das Netzwerk von BC4D wird auch das innerbetriebliche Demokratie-Engagement unterstützt: Unternehmen finden dort kostenlose Schulungs- und Weiterbildungsangebote für die Belegschaft zu demokratierelevanten Themen.Organisationen mit Förderung bzw. Förderzusage- Aktionsbündnis Brandenburg (Verein gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus e. V.)- Amal Berlin / Hamburg / Frankfurt- Augen auf Zittau e. V. Oberlausitz- Colorido e. V.- Correctiv gGmbH- DaMOst e. V.- Dorfbewegung Brandenburg- FACK e. V.- FFF - Reclaim TikTok- Filmtour "Nichts mehr wie es war"- Generation Postmigration e. V.- Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V.- HateAid gGmbH- Join Politics gGmbH- Jugendstil*- Junge Islam Konferenz- Kulturbüro Sachsen e. V.- Kultus e. V.- Lernort Stadion e. V.- Losmachen - Verein zur Förderung der Lausitzer Zivilgesellschaft e. V. / Unteilbar Südbrandenburg- Verein für Demokratische Diskurskultur e. V.- Mehr Demokratie! e. V.- MigraNetz Thüringen e. V.- Omas gegen Rechts Erfurt e. V.- Plattform e. V.- Politics for Tomorrow- Rosalinde Leipzig e. V.- SISTERS* (LAG Mädchen und Frauen e. V.)- Solidarische Vernetzung Sachsen / SAY IT LOUD- Stadtlandgestalten Altenburg- Transformakers e. V.- Weltoffenes Thüringen (Verein zur Förderung von Demokratie und Toleranz e. V.)- Wir sind der Osten gUG- zedela (Zentrum für data-driven Empowerment & Advocacy Leadership gUg)Jury des Vereint für Demokratie FondsArne Friedrich (ehemaliger Fußballprofi und Philanthrop), Christiane Benner (Vorsitzende der IG Metall), Friedrich Kramer (Landesbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland), Matthias Quent (Soziologe sowie Professor und Vorstandsvorsitzender des Instituts für demokratische Kultur an der Hochschule Magdeburg-Stendal), Medina Yilmaz (Staatswissenschaftlerin und Dolmetscherin), Naika Foroutan (Leiterin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung), Rainer Esser (Geschäftsführer der ZEIT Verlagsgruppe), Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (ehemalige Bundesjustizministerin), Susanne Baer (ehemalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts), Tanja Gönner (Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI), Thomas Krüger (Präsident Bundeszentrale für politische Bildung,bpb)Beteiligte Unternehmen und Stiftungen sowie Partner:innenAareal Bank, Allianz Foundation, Arineo, BBH-Gruppe, Business Council for Democracy(BC4D), Cellex Stiftung, Charta der Vielfalt, Deloitte, Deutsche Postcode Lotterie, Flix, Famtastisch Stiftung, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, GvW Graf von Westphalen, Hans und Berthold Finkelstein Stiftung, Hellmann Worldwide Logistics, IG Metall, Ivu Traffic Technologies, Kinnings Foundation, lilazwei, Nicolas Peters, Personio, Phineo, Ramboll, Schöpflin Stiftung, Scholz & Friends, Signal Iduna Krankenversicherung, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, Startup-Verband, Techem, Verband Deutscher Unternehmerinnen, Zukunftswege Ost, Zusammenland - Vielfalt macht uns stark.Wir bieten Ihnen Interviews mit den Initiator:innen, den geförderten Organisationen und den Bündnispartner:innen an.Die Allianz Foundation ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Berlin. Sie ist operativ und fördernd tätig und unterstützt in Europa und im Mittelmeerraum Projekte aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Umwelt, Kunst und Kultur. Mehr Informationenauf allianzfoundation.org.Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine große deutsche Soziallotterie, bei der man nicht nur allein oder mit seinen Nachbar*innen gewinnen kann, sondern gleichzeitig mit seinem Losbeitrag immer auch etwas Gutes tut. Mindestens 30 Prozent gehen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über 5.500 grüne und soziale Projekte mit mehr als 250 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Weitere Informationen: www.postcode-lotterie.de/projekte.ProjectTogether ist eine gemeinnützige Organisation, die gesellschaftliche Transformation vorantreibt. Pressekontakt:Ann-Katrin HerkeDeutsche Postcode LotterieSpecialist CommunicationsM +49 (0) 152 282 760 29ann-katrin.herke@postcode-lotterie.deJohannes TödteProjectTogetherHead of CommunicationsM +49 (0) 176 47745997jtoedte@projecttogether.orgProkop BowtromiukAllianz FoundationHead of CommunicationsM +49 (0) 152 34625711prokop.bowtromiuk@allianzfoundation.org