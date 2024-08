Mainz (ots) -Die UEFA Women's EURO 2025 findet im kommenden Jahr in der Schweiz statt - und die Zuschauerinnen und Zuschauer können sie umfassend bei ARD und ZDF verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben über die European Broadcasting Union (EBU) die exklusiven Verwertungsrechte an allen Spielen der UEFA Women's EURO 2025 erworben - sie können sowohl live als auch in der Nachverwertung für alle Verbreitungswege genutzt werden.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Die Heim-EM der Männer hat erneut gezeigt, welche gesellschaftlich verbindende Kraft in Fußball-Großereignissen steckt - da freut es uns umso mehr, dass wir im kommenden Sommer mit der Fußball-EM der Frauen unserem Publikum erneut ein sportliches Highlight anbieten können. Wir werden das Turnier in gewohnt hoher journalistischer Qualität begleiten und mit unseren Übertragungen dazu beitragen, dass der Frauen-Fußball nach der EM 2022 und der WM 2023 seine gewachsene Anziehungskraft weiter ausbaut."ARD-Sportrechte-Intendant Tom Buhrow: "Wir bieten dem Frauenfußball seit vielen Jahren eine Bühne, haben ihn mit großgemacht. Und wir haben vor kurzem wieder erlebt, welche Begeisterung der Fußball bei den Menschen auslösen kann. Unser Publikum kann sich schon jetzt auf einen wunderbaren Sportsommer 2025 bei ARD und ZDF freuen."ARD und ZDF haben bereits im vergangenen Jahr sämtliche exklusiven Live-Übertragungsrechte für alle Länderspiele der DFB-Frauen bis 2027 erworben und zuletzt die Spiele der neuen UEFA Nations League der Frauen sowie die Qualifikationsspiele für die UEFA EURO 2025 übertragen. Der Erwerb der Übertragungsrechte für die kommende Europameisterschaft in der Schweiz knüpft daran an: Die EBU, der Zusammenschluss von über hundert öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten weltweit, hat für ihre Mitglieder eine umfangreiche Nutzung in allen Fernseh- und Digitalangeboten inklusive Social Media gesichert.Die UEFA Women's EURO wird vom 2. bis 27. Juli 2025 mit 16 Teams in acht Schweizer Städten ausgetragen. Das deutsche Frauen-Nationalteam hat sich bereits für die Turnier-Teilnahme qualifiziert.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/?id=1141&return_url=%2Fpresse%2Fsportstudiolive%3F)(nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu "sportstudio live" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live) im ZDF.Hier finden Sie sportstudio.de (https://www.zdf.de/sportvideoId=johannes-floors-paralympics-2024-2-film-von-henrik-diekert-100) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5843204