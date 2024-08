Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG



Unternehmen: 3U HOLDING AG

ISIN: DE0005167902



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.08.2024

Kursziel: 2,70 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Q2 im Rahmen der Erwartung - 3U baut Bitcoin-Position auf

Die 3U HOLDING AG hat gestern Q2-Zahlen vorgelegt, die aufgrund eines außerordentlichen Veräußerungserlöses leicht über unseren Erwartungen lagen.

[Tabelle]



ITK-Segment weiter on-track: In Q2 hat sich der ITK-Bereich weiter positiv entwickelt, was u.E. primär auf ein starkes Voice Business-Geschäft zurückzuführen ist. Organisch (um Beiträge der in H2/23 erworbenen cs-Gruppe bereinigt) wuchs der ITK-Umsatz um 16,1% yoy, während das EBITDA like-for-like u.E. mit 1,0 Mio. EUR über dem Vj. lag (0,9 Mio. EUR). Der anorganische EBITDA-Beitrag belief sich in H1/24 auf 0,3 Mio. EUR.

Fortschritte bei der Windpark-Projektpipeline und höhere Vergütung für den repowerten Windpark Langendorf erwartet: In Q2 sah sich 3U erneut schwachen Strompreisen am Spotmarkt gegenüber (H1/24: 5,7 ct/kWh vs. 9,0 ct/kWh in H1/23), sodass der Absatzpreis um 37% einbrach. Dies ist mitunter den Ende 2023 ausgelaufenen PPA-Verträgen zuzuschreiben, die eine Vergütung von etwa 11,5 ct/kWh garantierten. Gleichzeitig sanken die Stromerträge um 21,2% yoy auf 24,9 GWh, was teils auf Anlageschäden und teils auf schlechtere Witterungsbedingungen zurückzuführen ist. In der Folge lag der Umsatz in Q2 mit 1,2 Mio. EUR um 30,7% unter dem Vorjahr. Auf strategischer Ebene konnte 3U im Bereich Renewables deutliche Fortschritte erzielen und gründete ein JV zur Entwicklung weiterer Windparkprojekte (~50MW), die sich bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstand befinden (avisierte Realisierung Mitte 2027) und vom JV-Partner eingebracht werden. Gleichzeitig schritten die Planungen bzgl. des Repowerings in Klostermoor voran, das die Leistung von derzeit 6MW auf 21MW mehr als verdreifachen soll und ebenfalls 2027 realisiert werden könnte. Die Vergütung für Langendorf wird indes bei 9,2 ct/kWh erwartet (zuvor: 7,35ct/kWh).



Dynamisches PV-Geschäft treibt SHK-Umsatz: In Q2 profitierte 3U von der hohen Absatzdynamik der PV-Produkte, die seit Anfang 2024 vertrieben werden. So stieg der Umsatz in Q2 auf 9,1 Mio. EUR (+30,9% yoy) und die Rohmarge um 5,6PP auf 22,1% yoy



Gewinn aus Goldverkauf und Aufbau von Bitcoin-Position: In Q2 hat 3U seine bisherigen Goldbestände (AK: ~3,0 Mio. EUR) veräußert und hierbei einen Gewinn von ca. 1,0 Mio. EUR erzielt. Gleichzeitig hat das Unternehmen für 12,1 Mio. EUR 200 BTC zur 'Wertreserve' erworben und plant mittelfristig keine Veränderung der Positionsgröße.



Fazit: Der Gold-Veräußerungsgewinn hat in Q2 das geringere Ergebnis des Renewables-Segments kompensiert. Wir sehen 3U auf Kurs, die FY-Guidance zu erreichen und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel i.H.v. 2,70 EUR.



