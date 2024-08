Hamburg (ots) -Sie schreiben Online-Texte und möchten damit Ihr Zielpublikum erreichen? Wer sich mit Suchmaschinen und SEO auskennt, ist hier klar im Vorteil! Die SEO-Texterin Kristin Brachhaus erklärt auf verständliche Weise, wie Suchmaschinen ticken, wie Sie die Interessen Ihrer Leser:innen recherchieren, suchmaschinenoptimierte Texte schreiben und gestalten und ein gutes Ranking in den Suchmaschinen erreichen.Wie Suchmaschinen "ticken" und wie Ihr Content mit dem richtigen Know-how gut gefunden wirdWas haben Website-Texte, Blog-Beiträge, Pressemitteilungen, PR-Artikel und Social-Media-Posts gemeinsam? Sie alle sind Online-Texte, die von Suchmaschinen gefunden oder nicht gefunden werden.In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie gute SEO-Texte schreiben und potenzielle Leser erreichen bzw. neue Kundinnen gewinnen. Sie erhalten wertvolle Tipps aus der Praxis rund um das SEO-Texten und Empfehlungen für nützliche Texter- und SEO-Tools.Programm:- Was ist ein guter SEO-Text?- Das Ranking in den Suchmaschinen- Textgestaltung und SEO-Kriterien für Texte- Keywords: die Interessen der User- Anleitung zum SEO-TextenAlle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Dieses Webinar richtet sich an PR-Profis und Kommunikationsverantwortliche unterschiedlichster Ebenen aus Unternehmen, Agenturen, Organisationen und Verbänden. Außerdem für Website- und Social-Media-Redakteure, Content-Manager:innen und alle, die Online-Texte schreiben.Für alle, die bereits erste Erfahrungen mit der Erstellung SEO-gerechter Texte haben, bieten wir am 22. November das Webinar Besseres Ranking in Suchmaschinen an: Tipps für optimale Keywords & Metadaten (https://www.eventbrite.com/e/besseres-ranking-in-suchmaschinen-optimale-keywords-metadaten-verwenden-registrierung-904588848597), ebenfalls mit Kristin Brachhaus als Referentin.Kristin Brachhaus (https://texthaus-berlin.de) ist selbständige SEO-Managerin und Website-Texterin mit Texthaus Berlin. Außerdem arbeitet sie für die Agentur dskom. Ihr Geschichts- und Literaturstudium nutze sie zunächst zum Schreiben von PR-Texten. Seit 2006 beschäftigt sie sich mit den Themen SEO und Online-Marketing. In Ihrem Berufsalltag analysiert und optimiert sie Websites und schreibt Online-Texte. Sehr gerne würde sie die Welt von schlechten Websites befreien.Kristin Brachhaus legt besonderen Wert darauf, dass Ihre Seminare verständlich und praxisnah sind. Alle Tipps lassen sich im Anschluss sofort in die Praxis umsetzen.Eckdaten für das Online-Seminar SEO-Texte: Optimale Inhalte für Leser und Suchmaschinen- Termin: Freitag, 18. Oktober 2024, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/seo-texte-optimale-inhalte-fur-leser-und-suchmaschinen-registrierung-904584525667?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5843381