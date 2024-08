München (ots) -Durch AI-gestützte Automatisierung und Optimierung von Routineaufgaben können auch Industrieversicherer und -makler in ihrem komplexen Geschäft Effizienzpotenziale heben - um dann ihre Ressourcen noch besser auf die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zu konzentrieren. Dafür hat das internationale Softwareunternehmen mgm technology partners (mgm) die Cosmo AI Suite entwickelt. Die umfassende Sammlung von Tools und Anwendungen beschleunigt die digitale Transformation für Industrieversicherer und -makler, indem sie zielgenau bei den aktuellen AI-Herausforderungen ansetzt.AI-Lösung ermöglicht schnellen Start und fördert Akzeptanz der MitarbeitendenAnwendungsfälle für die neue Technologie-Suite sind beispielsweise die automatisierte Bearbeitung von Angebotsanfragen, Schadenmeldungen und Abrechnungen, die Datenextraktion aus unstrukturierten Dokumenten für das Underwriting sowie Dokumentenvergleiche bei Verträgen, Wordings und Klauseln."Unser Ziel ist, Industrieversicherer und -makler mit einem schnellen Hands-on-Start bei der Erarbeitung einer AI-Strategie zu unterstützen", sagt Marc Philipp Gösswein, Geschäftsleiter Industrieversicherungen bei mgm. "Außerdem fördert die Suite die Akzeptanz unter den Mitarbeitenden, indem sie direkt ganz konkret erleben, wie diese Technologie ihre Arbeit in Underwriting, Schadenabwicklung und Betrieb unterstützen kann. Aber auch die Grenzen von AI lassen sich darstellen. So fördert unsere Lösung realistische Erwartungen an das technologisch Machbare."Chat und Assistant mit Flexibilität bei Modellwahl und HostingDie Komponenten der Suite sind frei kombinierbar und lassen sich via Schnittstellen mit jeder Versicherer- und Maklersoftware betreiben. Dabei gibt es keine Festlegung auf ein bestimmtes LLM-Modell: Die Suite lässt sich an beliebige Modelle anbinden, beispielsweise an die von OpenAI, Llama oder Mistral. Zudem unterstützt sie den Wechseln von Modellen.Die Integration in bestehende IT-Landschaften aus Bestandsführung, Customer-Relationship-Management (CRM), Schadenmanagement, Maklerverwaltungsprogramme und anderen Applikationen erfolgt nahtlos mittels standardisierter Programmierschnittstellen (APIs) oder Robotic Process Automation (RPA).Zu der Suite gehören derzeit folgende Module und Funktionen:- Cosmo AI Hosting bietet flexible Hosting-Optionen, die es Unternehmen ermöglichen, frei verfügbare oder individuell angepasste AI-Modelle entweder On-Premise, im Datacenter von mgm oder bei einem Cloud-Provider ihrer Wahl zu betreiben. Der lokale Betrieb von privaten AI-Modellen unterstreicht das Engagement für Datensicherheit und -schutz.- Mit Cosmo AI Chat stellt die Suite eine datenschutzkonforme Chat-Lösung zur Verfügung, die als offene und freie Alternative zu ChatGPT konzipiert ist und vollständig lokal betrieben werden kann.- Der Cosmo AI Assistant, ein Add-In für den E-Mail-Client Outlook, automatisiert Versicherungsprozesse und steigert so die Effizienz im Tagesgeschäft: Eingehende Anfragen von Kunden oder Vertriebspartnern können automatisch zusammengefasst, Daten extrahiert und an Folgesysteme übergeben sowie E-Mails automatisch beantwortet werden.- Das Cosmo AI Framework bietet eine komplette Strategie- und Umsetzung-Toolbox, die strategische Beratung, Change-Prozesse und eine Entwicklungsumgebung für maßgeschneiderte AI-Lösungen umfasst.AI-Anwendungen im deutschen Compliance- und Governance-RahmenSicherheit und Datenschutz sind zentrale Aspekte, die durch flexible Hosting-Optionen, Einhaltung der DSGVO, EU AI Act und EU Data Act sowie fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet werden. Diese Maßnahmen stärken die digitale Souveränität von Unternehmen auch beim Einsatz von eigenen AI-Lösungen.Weiterführende Informationen:- Blogbeitrag: insights.mgm-tp.com/de/cosmo-ai-suite-fuer-die-industrieversicherung- Webseite: www.mgm-tp.com/insurance.htmlUnternehmensprofil mgm technology partners GmbHmgm technology partners (mgm) ist ein internationales Softwareunternehmen, das auf die Entwicklung von individuellen Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Für die effiziente Umsetzung arbeitet mgm mit der eigenen Low Code-Plattform A12 und dem Ansatz der modellgetriebenen Softwareentwicklung. Spezialisierte Kompetenzteams für Digital Consulting, Design & Usability, Security, Quality Assurance und SAP-Prozessoptimierung unterstützen eine effektive Projektabwicklung und bieten zudem ein eigenständiges Leistungsangebot. Hauptsitz des 1994 gegründeten Unternehmens ist München. 