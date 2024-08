NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera nach Zahlen von 11,00 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wasserstoff-Spezialist habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es mangele aber an Sicht in die Zukunft, was neue Bestellungen für grünen Wasserstoff angehe, und das laste auf den Prognosen./ck/la

