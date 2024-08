Robuste Bruttomargen und starkes Umsatzwachstum in Nordamerika, Grundlage für die Umsetzung des langfristigen Wachstumsplans gesetzt

TORONTO, ON / 14. August 2024 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX)(OTCQX)(FSE), eine führende E-Commerce-Werbeverwaltungs- und Automatisierungsplattform zur mühelosen und zugänglichen Nutzung von digitalem Marketing ("Effortless Marketing"), gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 bekannt.

Omri Brill, Gründer und CEO von Adcore, kommentierte: "Im zweiten Quartal verzeichneten wir ein starkes Umsatzwachstum von 22 % im Vergleich zum Vorjahr in der Region Nordamerika, während wir gleichzeitig robuste Bruttomargen beibehielten. Trotz der Verlangsamung im EMEA-Markt haben wir diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert und eine kontinuierliche Verbesserung der Betriebseffizienz erreicht, was zu einer Bruttomarge von 44 % führte, die im Einklang mit unserer strategischen Umsatzinitiative steht." Herr Brill fuhr fort: "Adcore befindet sich in einer optimalen finanziellen Position, um unsere langfristige Wachstumsstrategie weiterhin umzusetzen und unsere führende Technologie im digitalen Marketing weiterzuentwickeln."

Herr Brill fügte hinzu: "Wir sind besonders ermutigt durch das bemerkenswerte Wachstum unserer Media Blast-App, die vor nur 12 Monaten gestartet wurde und bereits einen ARR von CAD 1.000.000 erreicht hat. Diese beeindruckende Leistung im ersten Jahr ist ein Beweis für unseren innovativen Ansatz und das Engagement unseres Teams."

Höhepunkte des zweiten Quartals

- Der Umsatz für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug CAD 6,6 Millionen im Vergleich zu CAD 6,9 Millionen für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023, was einem Rückgang von 4 % entspricht.

- Der Bruttogewinn für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug CAD 2,9 Millionen im Vergleich zu CAD 3 Millionen für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023, was einem Rückgang von 1 % entspricht.

- Die Bruttomarge für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug 44% im Vergleich zu 43% für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023.

- Das bereinigte EBITDA für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug negative CAD 173.000 im Vergleich zu CAD 112.000 für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023.

- Der Umsatz in Nordamerika für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug CAD 2 Millionen im Vergleich zu CAD 1,7 Millionen für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023, was einem Anstieg von 22 % entspricht.

- Der Umsatz in der EMEA-Region für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug CAD 1,9 Millionen im Vergleich zu CAD 2,6 Millionen für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023, was einem Rückgang von 27 % entspricht.

- Der Umsatz in der APAC-Region für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug CAD 2,7 Millionen im Vergleich zu CAD 2,6 Millionen für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023, was einem Anstieg von 3 % entspricht.

- Der Netto-Cashflow, der für betriebliche Aktivitäten in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2024 verwendet wurde, belief sich auf CAD 247.000 im Vergleich zu CAD 406.000 für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023.

- Die bis zum 30. Juni 2024 getätigten kumulierten NCIB-Käufe des Unternehmens beliefen sich auf 1.940.000 Aktien.

- Das Working Capital für die drei Monate bis zum 30. Juni 2024 betrug CAD 6,4 Millionen im Vergleich zu CAD 7,6 Millionen zum 31. Dezember 2023.

Bei dieser Pressemeldung handelt es sich um den Auszug einer längeren Pressemeldung. Sie können die gesamte Pressemeldung mit weiteren Unternehmenszahlen hier einsehen: https://ca.finance.yahoo.com/news/adcore-reports-second-quarter-2024-120000493.html

ÜBER ADCORE

Adcore ist ein führendes Marketingtechnologie-Unternehmen, das KI-gestützte Lösungen anbietet. Durch die Kombination von Branchenwissen und proprietärer KI-Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmer und Werbetreibende bei der Verwaltung und Automatisierung ihrer E-Commerce-Werbung unterstützt und deren Budgetleistung überwacht, um einen maximalen Return on Investment zu gewährleisten. Adcore ist zertifizierter Google Premier Partner und Partner von Microsoft, Facebook, Amazon und TikTok. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.adcore.com/investors/,https://www.adcore.com/blog

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält oder kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen besprochenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

ADCORE INC.

https://www.adcore.com/investors/

Nick Campbell, CFA

Investor Relations

Telephone: 905-630-0148

Email: nickc@adcore.com

Martijn van den Bemd

Chief Partnerships Officer

Telephone: 647-497-5337

Email: martijn@adcore.com

Investor Relations Europe

Dr. Eva Reuter

Dr. Reuter Investor Relations

Telephone: +49 (0) 69 1532 5857

Email: e.reuter@dr-reuter.eu

SOURCE: Adcore Inc.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://ca.finance.yahoo.com/news/adcore-reports-second-quarter-2024-120000493.html



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00654B1040Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18380830-adcore-finanzergebnisse-zweiten-quartals-2024