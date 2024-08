Shanghai (ots/PRNewswire) -- Mehr als 700 Hochschulabsolventen wurden in der jüngsten Einstellungswelle von Shanghai Electric eingestellt. Gemeinsam mit dem Unternehmen werden Ideen in Innovationen umgesetzt, die dazu beitragen, den intelligenten und umweltfreundlichen Wandel in der Energiebranche zu beschleunigen.Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) hat kürzlich ein umfassendes Schulungsprogramm für über 700 neu eingestellte Hochschulabsolventen gestartet. Diese Maßnahme, die auf eine landesweite Einstellungswelle folgt, zielt darauf ab, junge Talente für Sektoren auszubilden, die an der Spitze der Neugestaltung der Energieindustrie stehen. Im Rahmen des Programms besuchten die Rekruten die Industriestandorte von Shanghai Electric, wo sie Einblicke in die Unternehmensstruktur, die Innovationsprozesse, den digitalen Fortschritt und die Strategien des Talentmanagements erhielten."Junge Talente sind seit jeher der Motor für unser nachhaltiges Wachstum und unsere langfristige Vision", sagte Zhu Zhaokai, Personalleiter der Shanghai Electric Holdings Group. "Ihr Innovationsgeist und ihre frischen Perspektiven sorgen dafür, dass Shanghai Electric dynamisch und zukunftsorientiert bleibt. Mit Blick auf die Zukunft ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir weiterhin junge Talente fördern und unsere neuen Mitarbeiter dazu ermutigen, Kreativität zu zeigen und mit Innovationen voranzugehen."Die diesjährige Rekrutierungskampagne von Shanghai Electric unterstreicht den strategischen Fokus des Unternehmens, Innovationen in den Bereichen High-End, Intelligenz und Grüne Industrie- und Energieausrüstung voranzutreiben.Eine zentrale Rolle spielt dabei die Anziehung von Spitzenkräften:- 348 der neuen Mitglieder haben einen Master- oder Doktortitel, was 48 % der Gesamtzahl entspricht;- 78 Absolventen von weltweit führenden Universitäten, von denen über 90 % von Bildungseinrichtungen stammen, die in den QS Top 200 aufgeführt sind.Für die intelligente Entwicklung hat Shanghai Electric gezielt Mitarbeiter in Bereichen eingestellt, die für das Wachstum des Unternehmens entscheidend sind: Automatisierung und digitale Technologie. Die Einstellungen für das 2024 umfassen:- 34 % der Absolventen spezialisieren sich auf Bereiche wie künstliche Intelligenz, intelligente Wissenschaft und Technologie, intelligente Fertigungstechnik und Automatisierung - Sektoren, die für die Entwicklung von Kraftwerksbetrieb, Automatisierungsausrüstung, Kernenergie und industrieller Software immer wichtiger werden.Shanghai Electric demonstriert sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit, indem es Bewerbern mit Fachkenntnissen in grünen Branchen den Vorzug gibt.- Das Unternehmen hat sich aktiv um Hochschulabsolventen in den Bereichen Umweltwissenschaften, Chemieingenieurwesen, erneuerbare Energien und fortschrittliche Energietechnologien bemüht, und 40 % seiner Neueinstellungen stammen aus diesen Fachbereichen.Digitale Transformation und individuelle BeurteilungenDie digitale Transformation steht im Mittelpunkt der Strategie von Shanghai Electric, das nach neuen Lösungen für die Innovation von Energie- und Industrieanlagen sucht. In diesem Jahr wurde der Einstellungsprozess durch individuelle Online-Assessments optimiert, um das einzigartige Potenzial jedes Bewerbers zu ermitteln. Die Schulung für neue Mitarbeiter umfasst innovative Methoden wie führerlose Gruppendiskussionen und umfassende Fallstudien, die sich an den strategischen Unternehmenszielen orientieren.Talententwicklungssystem "Excellence E+"Um das Potenzial junger Fachkräfte zu maximieren, hat Shanghai Electric den Talententwicklungsrahmen "Excellence E+" mit den drei Zielen Electric+, Empower+ und Engine+ entwickelt, der in fünf Phasen unterteilt ist: Integration, Lernen, Kompetenzentwicklung, Verbesserung und Leistung. Neu eingestellte Mitarbeiter nehmen an Talententwicklungsprogrammen teil, die sich an ihrem Karriereweg und ihrer Entwicklungsstufe orientieren. Zu den wichtigsten Programmen gehören ein intensives Trainingslager, Projekte zur Förderung junger Talente, Management- und technische Trainee-Programme sowie ein spezielles Programm zur Entwicklung künftiger Technologieführer.Gezielte Programme und praktische SchulungenDie Shanghai Electric Wind Power Group, eine Tochtergesellschaft von Shanghai Electric, führte ein detailliertes Programm für junge Talente ein, das sich auf die Lernphase konzentriert und ein "1+2+2+12"-Modell verwendet. Ein ganzheitlicher Ansatz stellt sicher, dass die neuen Mitarbeiter die Kernverfahren, die Produkttechnologie, die Montagetechniken und das Baustellenmanagement beherrschen. Das Programm umfasst Folgendes:- einen Monat theoretischer Unterricht,- zwei Monate praktische Erfahrung im Betrieb,- zwei Monate Lernen vor Ort in Windparks,- und 12 Monate Ausbildung am Arbeitsplatz.Die Shanghai Electric Power Station Group wendet sich auch an junge Fachkräfte in der Leistungsphase, um zukünftige Führungskräfte für den Sektor der erneuerbaren Energien zu entwickeln. Da sich die Umstellung auf nachhaltige Energie weltweit beschleunigt, bietet diese strategische Initiative intensive Schulungen in wichtigen Bereichen wie Elektrochemie, Materialwissenschaft, Halbleiter und Physik. Diese Ausbildung zielt darauf ab, diese hoch qualifizierten Personen mit den vielfältigen Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um sich auf dem wettbewerbsorientierten Markt für erneuerbare Energien zu behaupten.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.shanghai-electric.com/group_en/.Video - https://mma.prnewswire.com/media/2480831/video.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/internationaler-jugendtag-2024-shanghai-electric-startet-onboarding-training-fur-neue-mitarbeiter-mit-schwerpunkt-auf-der-karriereentwicklung-von-jugendlichen-302222474.htmlPressekontakt:Jin Shen +86(21)33261246 E-Mail: shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5843743