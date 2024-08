Noratis muss die Bewertungen im Immobilienportfolio korrigieren. Auf Basis der gutachterlich ermittelten Bewertung des Immobilienbestandes zum 30.06.2024 bestehe ein Abwertungsbedarf in Höhe von rund 31 Millionen Euro, meldet das Unternehmen aus Eschborn am Mittwoch. Per Ende 2023 lagen die Marktwerte in Summe bei 483 Millionen Euro.

