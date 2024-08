PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter zugelegt. Der abgeschwächte Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten durchkreuzte im Tagesverlauf nicht das zuvor schon positive Erscheinungsbild in Europa, sondern stärkte die Erwartung an baldige Zinssenkungen in den USA.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte letztlich um 0,70 Prozent auf 4.727,60 Punkte zu und orientierte sich dabei dicht an seinem Tageshoch, das er wenige Stunden zuvor erreicht hatte. Außerhalb der Eurozone legte der britische FTSE 100 um 0,56 Prozent auf 8.281,05 Punkte zu. Der schweizerische Leitindex SMI kletterte wieder über die 12.000-Punkte-Marke. Über die Ziellinie ging er 1,20 Prozent höher bei 12.071,83 Zählern.

Laut dem Marktbeobachter Salah-Eddine Bouhmidi klammern sich die Anleger derzeit "an jede noch so geringfügige positive Nachricht". Neue Hoffnungen würden nun von der US-Inflation genährt. "Nachdem gestern die Erzeugerpreise überraschend positiv ausfielen, sanken heute auch die Verbraucherpreise in den USA leicht, was die Stimmung der Anleger weiter stützt", so der Experte./tih/he

