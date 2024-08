(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.08.2024 - Die Biotech-Aktien zeigen sich am Mittwoch im deutschen Handel etwas fester. Biontech und Evotec können sich behaupten. An der Wall Street notiert der Sektor im Minus. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 17.868 Punkte, gestützt von Rheinmetall, Hannover Rück und Adidas. Auf der Verliererseite stehen RWE, E.On und Zalando. Der MDAX steigt um 0,7 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...