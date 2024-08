Tatsächlich sind Goldminen-Aktien aktuell historisch unterbewertet. Doch nicht jede dieser Rohstoff-Aktien läuft auch gut. Auf welche Papiere der Experte jetzt selbst setzt und was sein Geheimtipp ist. In den vergangenen Jahren waren Minen-Aktien laut dem Gold-Experten Markus Bußler nicht das beste Investment. "Aufgrund der Inflation stiegen zwar die Preise von Silber und Gold, doch auch die Kosten der Minenbetreiber schossen nach oben. Am Ende konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...