Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Unsere digitalen Daten sind ein sensibles Gut, auf das wir gut achten müssen, insbesondere wenn es um unsere Gesundheit geht. Leider gibt es immer wieder Hackerangriffe und andere Versuche von Cyberkriminellen, unsere Daten zu missbrauchen. Wie wir uns schützen können, verrät Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Ob es um unsere Kontoverbindung geht, um private Informationen und vor allem um unsere Gesundheitsdaten: im digitalen Raum sollten wir immer wachsam sein, sagt Ali Roodsari von der Apotheken Umschau:O-Ton Ali Roodsari 19 sec."Es gelten dieselben Sicherheitsregeln, die wir grundsätzlich beachten sollten, wenn wir unsere digitalen Daten schützen wollen, zum Beispiel immer Software aktuell halten und am besten dafür automatische Updates aktivieren. Auch die Antiviren-Software sollte aktuell gehalten werden und generell sollte man sparsam mit seinen persönlichen Daten im Alltag umgehen."Sprecherin: Es kommt immer wieder vor, dass wir aufgefordert werden, Apps oder Software neu zu installieren, zum Beispiel bei tragbaren Geräten wie Fitnessuhren oder Gesundheits-Apps. Worauf müssen wir achten?O-Ton Ali Roodsari 18 sec."Grundsätzlich sollte man Apps aus seriösen Quellen installieren, zum Beispiel den Webseiten der Hersteller oder den bekannten Appstores wie Google Play Store oder Apples App Store. Und bei Updates prüfen, ob die App auf einmal nicht mehr Daten von einem möchte als vorher, zum Beispiel Standortdaten, obwohl es vorher gar nicht nötig war."Sprecherin: Was können wir noch tun, damit um unsere digitalen Daten nicht missbraucht werden?O-Ton Ali Roodsari 18 sec."Um sein Smartphone zu schützen, kann man zum Beispiel das Handy mit einer Bildschirmsperre versehen. Man sollte generell auch starke Passwörter verwenden und am besten einen Passwortmanager nutzen, wenn man sich nicht mehrere Passwörter merken will. Man sollte auch regelmäßig Backups von den Daten erstellen, so dass man geschützt ist, falls mal alles verloren geht."Abmoderation: Falls Sie das Gefühl haben, dass Ihre E-Mail-Adresse Opfer eines Datenlecks geworden ist, können Sie das auf seriösen Internetseiten überprüfen, die Sie auch in der Apotheken Umschau finden. In solch einem Fall sollten Sie sofort Ihr Passwort ändern.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de