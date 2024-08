OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Vorfällen an Kasernen:

"Wie es sein kann, dass zunächst unbemerkt offenbar ein Loch in den Kasernenzaun in Köln/Wahn geschnitten werden konnte, müssen die Ermittlungen klären. Die bisherigen Sicherheitsvorkehrungen reichen offenbar nicht aus, hier muss also nachgeschärft werden. Es geht aber nicht nur darum, Kasernen besser zu schützen. Und auch nicht darum, die freiheitliche Lebensweise durch einen hochgerüsteten Polizeistaat zu ersetzen. Ganz so sorglos wie bisher darf es allerdings auch nicht weitergehen. Deutschland und seine Institutionen sind ein allzu leichtes Ziel. Je früher wir das verinnerlichen - und ändern -, umso besser lassen sich Vorfälle wie die in Köln und Geilenkirchen künftig verhindern."/yyzz/DP/he