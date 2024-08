Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Alle, die kleine Kinder haben, kennen das nächtliche Rufen und Weinen der Kleinen, weil sie schlecht geschlafen haben. Warum das so ist und wie wir unseren Jüngsten gut durch die Nacht helfen können, weiß Marco Chwalek:Sprecher: Je jünger die Kinder, desto mehr Traumphasen haben sie und leider auch mehr Albträume - und davon werden sie wach. Was den Kleinen gut tut, damit sie beruhigt wieder weiterschlafen können, erklärt uns Andrea Mayer-Halm von der "Apotheken-Umschau ELTERN":O-Ton Andrea Mayer-Halm: 21 sec."Eigentlich genau das, was wohl viele Eltern intuitiv machen, das Kind in den Arm nehmen, es trösten und beruhigend mit ihm reden. Das gibt erstmal Halt und Ruhe für die Nacht, damit das Kind auch wieder einschlafen kann. Oft ist es dann ganz sinnvoll, am nächsten Tag mit dem Kind nochmal genauer drüber zu reden, was genau passiert ist und was so schlimm war an dem Albtraum."Sprecher: Gibt es etwas, das den Kindern beim Einschlafen hilft, damit sie mit einem guten Gefühl ins Bett gehen und nicht an den Albtraum der letzten Nacht denken?O-Ton Andrea Mayer-Halm: 22 sec."Grundsätzlich sind Albträume ja was Normales. Aber einfache Rituale vor dem Zu-Bett-Gehen können durchaus helfen, zum Beispiel baden oder eine Geschichten vorlesen oder was erzählen. Wichtig ist, dass den Kleinen das entspannte Schlafen einfach erleichtert wird. Und dazu gehören auch ganz simple Dinge wie Zimmer gut lüften, das Kind nicht zu warm anziehen, kein Fernsehen direkt vorm Schlafengehen."Sprecher: Öfter mal wiederholt sich so ein Albtraum. Können Eltern und die Kleinen aktiv etwas tun, um die bösen Geister zu verjagen?O-Ton Andrea Mayer-Halm: 19 sec."Dann kann man sich vielleicht sogar am Tag ein neues Ende für diesen Albtraum ausdenken, indem zum Beispiel ein Rettungshubschrauber zu Hilfe kommt oder irgendwelche Freunde den Bösewicht, das Monster vertreiben. Man malt sich den Traum sozusagen neu mit einem Happy End. Und damit kann man versuchen, dass dann wirklich auch in der Nacht, im Traum umzugestalten."Abmoderation: Wichtig ist, dass man öfter über das neue Ende des Traumes spricht, damit es sich einprägt, rät die "Apotheken Umschau ELTERN."Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5843831