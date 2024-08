FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag seinen Erholungskurs fortsetzen und sich wieder der Marke von 18.000 Punkten nähern. Zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,46 Prozent höher auf 17.967 Punkte.

Damit hätte der Dax ausgehend von seinem Anfang der Vorwoche bei fast 17.000 Zählern erreichten tiefsten Stand seit Mitte Februar schon wieder fast 1000 Punkte aufgeholt. Die nächste Hürde ist die 21-Tage-Linie als Signalgeber für den kurzfristigen Trend, die aktuell bei 18.055 Punkten läuft.

Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten an den beiden Tagen zuvor die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Die Märkte erwarten nun, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bald senken wird. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Donnerstag positiv. Die Berichtssaison ist hierzulande derweil so gut wie beendet./ajx/mis