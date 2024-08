InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Aug 15

The Company announces that on 14 August 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 14 August 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 19,657 Lowest price paid per share: £ 72.8800 Highest price paid per share: £ 73.5600 Average price paid per share: £ 73.2177

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,848,411 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720)

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 19,657 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 14 August 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 19,657 Highest price paid (per ordinary share) £ 73.5600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 72.8800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 73.2177

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 14/08/2024 10:20:22 BST 86 73.4000 XLON 1050240442440741 14/08/2024 10:32:20 BST 84 73.4400 XLON 1050240442441277 14/08/2024 10:32:36 BST 7 73.4000 XLON 1050240442441284 14/08/2024 10:32:36 BST 77 73.4000 XLON 1050240442441285 14/08/2024 10:35:45 BST 78 73.4600 XLON 1050240442441435 14/08/2024 10:35:45 BST 5 73.4600 XLON 1050240442441436 14/08/2024 10:36:54 BST 5 73.4000 XLON 1050240442441507 14/08/2024 10:36:54 BST 79 73.4000 XLON 1050240442441508 14/08/2024 10:38:12 BST 88 73.3600 XLON 1050240442441579 14/08/2024 10:40:54 BST 60 73.4800 XLON 1050240442441689 14/08/2024 10:43:09 BST 58 73.4400 XLON 1050240442441807 14/08/2024 10:43:09 BST 49 73.4000 XLON 1050240442441814 14/08/2024 10:46:16 BST 84 73.4400 XLON 1050240442442059 14/08/2024 10:46:16 BST 5 73.4400 XLON 1050240442442060 14/08/2024 10:48:32 BST 87 73.4400 XLON 1050240442442291 14/08/2024 10:51:34 BST 60 73.4800 XLON 1050240442442527 14/08/2024 10:51:34 BST 24 73.4800 XLON 1050240442442528 14/08/2024 10:56:51 BST 88 73.4800 XLON 1050240442442803 14/08/2024 11:03:14 BST 84 73.4800 XLON 1050240442443111 14/08/2024 11:05:35 BST 85 73.4800 XLON 1050240442443236 14/08/2024 11:08:28 BST 85 73.4800 XLON 1050240442443376 14/08/2024 11:16:55 BST 84 73.5400 XLON 1050240442443812 14/08/2024 11:16:57 BST 85 73.4800 XLON 1050240442443818 14/08/2024 11:17:40 BST 84 73.5600 XLON 1050240442443838 14/08/2024 11:18:27 BST 5 73.5200 XLON 1050240442443873 14/08/2024 11:18:27 BST 79 73.5200 XLON 1050240442443874 14/08/2024 11:19:01 BST 86 73.4800 XLON 1050240442443907 14/08/2024 11:19:01 BST 88 73.4200 XLON 1050240442443910 14/08/2024 11:19:19 BST 83 73.4400 XLON 1050240442443974 14/08/2024 11:25:28 BST 57 73.3400 XLON 1050240442444296 14/08/2024 11:30:36 BST 24 73.2800 XLON 1050240442444518 14/08/2024 11:30:36 BST 65 73.2800 XLON 1050240442444519 14/08/2024 11:36:44 BST 81 73.3200 XLON 1050240442444762 14/08/2024 11:44:40 BST 84 73.3200 XLON 1050240442445188 14/08/2024 11:46:25 BST 58 73.2800 XLON 1050240442445317 14/08/2024 11:50:34 BST 87 73.2800 XLON 1050240442445572 14/08/2024 11:50:40 BST 65 73.2400 XLON 1050240442445612 14/08/2024 11:57:50 BST 48 73.2200 XLON 1050240442446032 14/08/2024 12:02:53 BST 89 73.1800 XLON 1050240442446243 14/08/2024 12:04:17 BST 75 73.1400 XLON 1050240442446311 14/08/2024 12:07:34 BST 73 73.1400 XLON 1050240442446416 14/08/2024 12:07:34 BST 16 73.1400 XLON 1050240442446417 14/08/2024 12:08:54 BST 35 73.1000 XLON 1050240442446482 14/08/2024 12:08:54 BST 52 73.1000 XLON 1050240442446483 14/08/2024 12:13:07 BST 81 73.1200 XLON 1050240442446611 14/08/2024 12:16:04 BST 82 73.1400 XLON 1050240442446764 14/08/2024 12:20:53 BST 79 73.0800 XLON 1050240442446981 14/08/2024 12:22:42 BST 57 73.1400 XLON 1050240442447074 14/08/2024 12:25:44 BST 61 73.1600 XLON 1050240442447182 14/08/2024 12:28:13 BST 63 73.1200 XLON 1050240442447246 14/08/2024 12:28:43 BST 60 73.0800 XLON 1050240442447266 14/08/2024 12:36:15 BST 75 73.1800 XLON 1050240442447542 14/08/2024 12:37:56 BST 64 73.1800 XLON 1050240442447644 14/08/2024 12:53:44 BST 43 73.2400 XLON 1050240442448283 14/08/2024 12:53:44 BST 43 73.2400 XLON 1050240442448284 14/08/2024 13:03:13 BST 84 73.1800 XLON 1050240442448767 14/08/2024 13:10:51 BST 85 73.1200 XLON 1050240442449077 14/08/2024 13:10:51 BST 88 73.0800 XLON 1050240442449089 14/08/2024 13:10:51 BST 29 73.0400 XLON 1050240442449107 14/08/2024 13:10:51 BST 6 73.0400 XLON 1050240442449108 14/08/2024 13:10:51 BST 37 73.0400 XLON 1050240442449109 14/08/2024 13:10:51 BST 3 73.0400 XLON 1050240442449110 14/08/2024 13:10:51 BST 1 73.0400 XLON 1050240442449111 14/08/2024 13:10:51 BST 10 73.0400 XLON 1050240442449112 14/08/2024 13:13:36 BST 85 73.2000 XLON 1050240442449367 14/08/2024 13:19:10 BST 84 73.3000 XLON 1050240442449677 14/08/2024 13:19:42 BST 65 73.2600 XLON 1050240442449711 14/08/2024 13:19:42 BST 24 73.2600 XLON 1050240442449712 14/08/2024 13:22:01 BST 88 73.2200 XLON 1050240442449812 14/08/2024 13:28:47 BST 88 73.3000 XLON 1050240442450043 14/08/2024 13:29:11 BST 84 73.2600 XLON 1050240442450059 14/08/2024 13:35:18 BST 86 73.3000 XLON 1050240442450486 14/08/2024 13:38:26 BST 89 73.3600 XLON 1050240442450615 14/08/2024 13:45:17 BST 1 73.3800 XLON 1050240442450883 14/08/2024 13:45:17 BST 88 73.3800 XLON 1050240442450884 14/08/2024 13:49:01 BST 85 73.4000 XLON 1050240442451094 14/08/2024 13:57:39 BST 88 73.4000 XLON 1050240442451508 14/08/2024 13:57:43 BST 85 73.3600 XLON 1050240442451512 14/08/2024 13:58:39 BST 85 73.4200 XLON 1050240442451568 14/08/2024 14:03:21 BST 88 73.4200 XLON 1050240442451991 14/08/2024 14:11:00 BST 88 73.3800 XLON 1050240442452355 14/08/2024 14:19:09 BST 52 73.3200 XLON 1050240442452630 14/08/2024 14:19:09 BST 32 73.3200 XLON 1050240442452631 14/08/2024 14:20:42 BST 85 73.3600 XLON 1050240442452671 14/08/2024 14:22:17 BST 84 73.3200 XLON 1050240442452738 14/08/2024 14:31:11 BST 85 73.4400 XLON 1050240442453356 14/08/2024 14:32:00 BST 84 73.4000 XLON 1050240442453508 14/08/2024 14:32:13 BST 84 73.4000 XLON 1050240442453620 14/08/2024 14:32:34 BST 89 73.3400 XLON 1050240442453782 14/08/2024 14:33:45 BST 88 73.3600 XLON 1050240442453986 14/08/2024 14:34:50 BST 85 73.3200 XLON 1050240442454057 14/08/2024 14:35:26 BST 89 73.2800 XLON 1050240442454070 14/08/2024 14:37:18 BST 58 73.3000 XLON 1050240442454140 14/08/2024 14:38:26 BST 48 73.3000 XLON 1050240442454215 14/08/2024 14:40:08 BST 51 73.3000 XLON 1050240442454294 14/08/2024 14:40:08 BST 26 73.2600 XLON 1050240442454296 14/08/2024 14:40:08 BST 32 73.2600 XLON 1050240442454297 14/08/2024 14:40:25 BST 50 73.2000 XLON 1050240442454307 14/08/2024 14:42:06 BST 59 73.2000 XLON 1050240442454447 14/08/2024 14:48:15 BST 1 73.3000 XLON 1050240442454797 14/08/2024 14:48:15 BST 71 73.3000 XLON 1050240442454798 14/08/2024 14:48:24 BST 50 73.3000 XLON 1050240442454805 14/08/2024 14:48:25 BST 9 73.3000 XLON 1050240442454806 14/08/2024 14:48:25 BST 1 73.3000 XLON 1050240442454807 14/08/2024 14:48:33 BST 2 73.3000 XLON 1050240442454815 14/08/2024 14:50:02 BST 1 73.2600 XLON 1050240442454885 14/08/2024 14:50:02 BST 56 73.2600 XLON 1050240442454886 14/08/2024 14:50:04 BST 48 73.2200 XLON 1050240442454896 14/08/2024 14:53:40 BST 68 73.2000 XLON 1050240442455227 14/08/2024 14:56:10 BST 69 73.2200 XLON 1050240442455336 14/08/2024 14:58:04 BST 43 73.2000 XLON 1050240442455429 14/08/2024 14:58:04 BST 19 73.2000 XLON 1050240442455430 14/08/2024 14:59:15 BST 40 73.2400 XLON 1050240442455493 14/08/2024 14:59:16 BST 18 73.2400 XLON 1050240442455494 14/08/2024 15:01:44 BST 39 73.2400 XLON 1050240442455627 14/08/2024 15:01:44 BST 29 73.2400 XLON 1050240442455628 14/08/2024 15:03:41 BST 19 73.2400 XLON 1050240442455765 14/08/2024 15:03:41 BST 29 73.2400 XLON 1050240442455766 14/08/2024 15:08:20 BST 87 73.2600 XLON 1050240442455967 14/08/2024 15:11:57 BST 89 73.3200 XLON 1050240442456158 14/08/2024 15:14:50 BST 1 73.2800 XLON 1050240442456288 14/08/2024 15:14:50 BST 87 73.2800 XLON 1050240442456289 14/08/2024 15:14:50 BST 52 73.2400 XLON 1050240442456302 14/08/2024 15:14:50 BST 35 73.2400 XLON 1050240442456303 14/08/2024 15:24:05 BST 56 73.3200 XLON 1050240442457752 14/08/2024 15:24:05 BST 3 73.3200 XLON 1050240442457753 14/08/2024 15:24:05 BST 1 73.3200 XLON 1050240442457754 14/08/2024 15:24:05 BST 26 73.3200 XLON 1050240442457755 14/08/2024 15:26:16 BST 86 73.3200 XLON 1050240442457981 14/08/2024 15:31:06 BST 87 73.4000 XLON 1050240442458775 14/08/2024 15:31:06 BST 84 73.3600 XLON 1050240442458786 14/08/2024 15:32:50 BST 87 73.5200 XLON 1050240442459251 14/08/2024 15:33:17 BST 84 73.4800 XLON 1050240442459303 14/08/2024 15:33:52 BST 84 73.5000 XLON 1050240442459382 14/08/2024 15:34:11 BST 84 73.5200 XLON 1050240442459407 14/08/2024 15:34:37 BST 87 73.4800 XLON 1050240442459469 14/08/2024 15:34:54 BST 84 73.4400 XLON 1050240442459521 14/08/2024 15:35:16 BST 87 73.3800 XLON 1050240442459559 14/08/2024 15:36:01 BST 88 73.3800 XLON 1050240442459605 14/08/2024 15:36:04 BST 87 73.3400 XLON 1050240442459612 14/08/2024 15:36:06 BST 87 73.3800 XLON 1050240442459648 14/08/2024 15:36:14 BST 88 73.3400 XLON 1050240442459658 14/08/2024 15:37:07 BST 86 73.4200 XLON 1050240442459708 14/08/2024 15:37:09 BST 86 73.3800 XLON 1050240442459713 14/08/2024 15:37:11 BST 88 73.3400 XLON 1050240442459715 14/08/2024 15:39:24 BST 1 73.3200 XLON 1050240442459893 14/08/2024 15:39:24 BST 62 73.3200 XLON 1050240442459894 14/08/2024 15:40:08 BST 89 73.3400 XLON 1050240442459928 14/08/2024 15:40:45 BST 11 73.2800 XLON 1050240442459971 14/08/2024 15:40:45 BST 78 73.2800 XLON 1050240442459972 14/08/2024 15:41:22 BST 1 73.2800 XLON 1050240442460034 14/08/2024 15:41:22 BST 38 73.2800 XLON 1050240442460035 14/08/2024 15:41:22 BST 48 73.2800 XLON 1050240442460036 14/08/2024 15:41:45 BST 88 73.2800 XLON 1050240442460165 14/08/2024 15:42:00 BST 48 73.2400 XLON 1050240442460269 14/08/2024 15:43:05 BST 1 73.3200 XLON 1050240442460496 14/08/2024 15:43:05 BST 67 73.3200 XLON 1050240442460497 14/08/2024 15:43:19 BST 61 73.3200 XLON 1050240442460592 14/08/2024 15:43:58 BST 48 73.3200 XLON 1050240442460780 14/08/2024 15:44:02 BST 48 73.3200 XLON 1050240442460796 14/08/2024 15:44:37 BST 49 73.2800 XLON 1050240442460820 14/08/2024 15:44:54 BST 55 73.2400 XLON 1050240442460858 14/08/2024 15:45:58 BST 61 73.3400 XLON 1050240442460966 14/08/2024 15:46:10 BST 51 73.3000 XLON 1050240442460973 14/08/2024 15:47:58 BST 16 73.3200 XLON 1050240442461101 14/08/2024 15:48:00 BST 47 73.3200 XLON 1050240442461106 14/08/2024 15:48:00 BST 1 73.3200 XLON 1050240442461107 14/08/2024 15:48:09 BST 55 73.2800 XLON 1050240442461117 14/08/2024 15:49:29 BST 65 73.3200 XLON 1050240442461187 14/08/2024 15:49:33 BST 49 73.3200 XLON 1050240442461196 14/08/2024 15:50:44 BST 63 73.2800 XLON 1050240442461470 14/08/2024 15:50:45 BST 58 73.2400 XLON 1050240442461477 14/08/2024 15:52:56 BST 48 73.1800 XLON 1050240442461758 14/08/2024 15:52:56 BST 3 73.1800 XLON 1050240442461759 14/08/2024 15:53:00 BST 89 73.2400 XLON 1050240442461785 14/08/2024 15:53:24 BST 67 73.2600 XLON 1050240442461861 14/08/2024 15:54:18 BST 23 73.2600 XLON 1050240442461924 14/08/2024 15:54:26 BST 60 73.2600 XLON 1050240442461935 14/08/2024 15:55:04 BST 1 73.2600 XLON 1050240442461990 14/08/2024 15:55:04 BST 15 73.2600 XLON 1050240442461991 14/08/2024 15:55:04 BST 32 73.2600 XLON 1050240442461992 14/08/2024 15:55:40 BST 66 73.2200 XLON 1050240442462011 14/08/2024 15:56:26 BST 83 73.1800 XLON 1050240442462156 14/08/2024 15:56:49 BST 1 73.2000 XLON 1050240442462205 14/08/2024 15:56:56 BST 47 73.2000 XLON 1050240442462213 14/08/2024 15:57:06 BST 48 73.1600 XLON 1050240442462232 14/08/2024 15:59:49 BST 89 73.1800 XLON 1050240442462461 14/08/2024 16:00:59 BST 2 73.1600 XLON 1050240442462581 14/08/2024 16:00:59 BST 84 73.1600 XLON 1050240442462582 14/08/2024 16:02:07 BST 61 73.1600 XLON 1050240442462691 14/08/2024 16:02:07 BST 23 73.1600 XLON 1050240442462692 14/08/2024 16:03:03 BST 87 73.2000 XLON 1050240442462830 14/08/2024 16:04:07 BST 86 73.1600 XLON 1050240442462926 14/08/2024 16:04:46 BST 2 73.1600 XLON 1050240442463002 14/08/2024 16:04:46 BST 84 73.1600 XLON 1050240442463003 14/08/2024 16:06:42 BST 73 73.1200 XLON 1050240442463235 14/08/2024 16:07:45 BST 23 73.1000 XLON 1050240442463322 14/08/2024 16:08:19 BST 84 73.1600 XLON 1050240442463348 14/08/2024 16:08:33 BST 18 73.1600 XLON 1050240442463364 14/08/2024 16:08:33 BST 66 73.1600 XLON 1050240442463365 14/08/2024 16:11:14 BST 84 73.1400 XLON 1050240442463704 14/08/2024 16:11:18 BST 65 73.1000 XLON 1050240442463708 14/08/2024 16:11:29 BST 35 73.0600 XLON 1050240442463746 14/08/2024 16:11:29 BST 5 73.0600 XLON 1050240442463747 14/08/2024 16:11:29 BST 45 73.0600 XLON 1050240442463748 14/08/2024 16:12:20 BST 85 73.0800 XLON 1050240442463876 14/08/2024 16:12:22 BST 89 73.0800 XLON 1050240442463879 14/08/2024 16:16:43 BST 89 73.1000 XLON 1050240442464365 14/08/2024 16:17:15 BST 13 73.0400 XLON 1050240442464395 14/08/2024 16:19:44 BST 10 73.0400 XLON 1050240442464684 14/08/2024 16:19:44 BST 61 73.0400 XLON 1050240442464685 14/08/2024 16:21:28 BST 12 73.0600 XLON 1050240442464828 14/08/2024 16:21:28 BST 42 73.0600 XLON 1050240442464829 14/08/2024 16:21:34 BST 86 73.0400 XLON 1050240442464832 14/08/2024 16:24:51 BST 84 73.0600 XLON 1050240442465119 14/08/2024 16:24:55 BST 15 73.0800 XLON 1050240442465124 14/08/2024 16:25:18 BST 23 73.0800 XLON 1050240442465158 14/08/2024 16:26:10 BST 26 73.0800 XLON 1050240442465210 14/08/2024 16:26:10 BST 58 73.0800 XLON 1050240442465211 14/08/2024 16:26:11 BST 2 73.0400 XLON 1050240442465225 14/08/2024 16:26:41 BST 85 73.0000 XLON 1050240442465269 14/08/2024 16:26:41 BST 55 73.0000 XLON 1050240442465270 14/08/2024 16:27:45 BST 12 73.0600 XLON 1050240442465382 14/08/2024 16:27:45 BST 74 73.0600 XLON 1050240442465383 14/08/2024 16:30:47 BST 75 73.1000 XLON 1050240442465678 14/08/2024 16:30:47 BST 1 73.1000 XLON 1050240442465679 14/08/2024 16:30:57 BST 10 73.1000 XLON 1050240442465699 14/08/2024 16:31:04 BST 14 73.1000 XLON 1050240442465717 14/08/2024 16:31:04 BST 34 73.1000 XLON 1050240442465718 14/08/2024 16:31:17 BST 30 73.0600 XLON 1050240442465729 14/08/2024 16:31:18 BST 23 73.0600 XLON 1050240442465730 14/08/2024 16:31:28 BST 35 73.0600 XLON 1050240442465767 14/08/2024 16:32:38 BST 10 73.0600 XLON 1050240442465935 14/08/2024 16:32:49 BST 85 73.0600 XLON 1050240442465947 14/08/2024 16:32:56 BST 9 73.0200 XLON 1050240442465960 14/08/2024 16:32:56 BST 78 73.0200 XLON 1050240442465961 14/08/2024 16:33:39 BST 85 72.9800 XLON 1050240442466017 14/08/2024 16:34:17 BST 39 72.9200 XLON 1050240442466156 14/08/2024 16:34:17 BST 49 72.9200 XLON 1050240442466157 14/08/2024 16:35:49 BST 89 72.9200 XLON 1050240442466343 14/08/2024 16:36:23 BST 23 72.8800 XLON 1050240442466438 14/08/2024 16:36:23 BST 14 72.8800 XLON 1050240442466439 14/08/2024 16:36:27 BST 23 72.8800 XLON 1050240442466470 14/08/2024 16:36:27 BST 25 72.8800 XLON 1050240442466471 14/08/2024 16:36:35 BST 6 72.9200 XLON 1050240442466550 14/08/2024 16:36:35 BST 38 72.9200 XLON 1050240442466551 14/08/2024 16:36:40 BST 21 72.9200 XLON 1050240442466573 14/08/2024 16:36:40 BST 19 72.9200 XLON 1050240442466574 14/08/2024 16:38:14 BST 86 72.9200 XLON 1050240442466760 14/08/2024 16:38:25 BST 3 72.9200 XLON 1050240442466787 14/08/2024 16:38:45 BST 2 72.9200 XLON 1050240442466816 14/08/2024 16:42:00 BST 89 73.0600 XLON 1050240442467173 14/08/2024 16:42:00 BST 9 73.0800 XLON 1050240442467175 14/08/2024 16:42:00 BST 39 73.0800 XLON 1050240442467176 14/08/2024 16:42:15 BST 16 73.0800 XLON 1050240442467182 14/08/2024 16:42:15 BST 6 73.0800 XLON 1050240442467183 14/08/2024 16:42:15 BST 66 73.0800 XLON 1050240442467184 14/08/2024 16:44:25 BST 88 73.0800 XLON 1050240442467380 14/08/2024 16:44:26 BST 85 73.0600 XLON 1050240442467389 14/08/2024 16:45:42 BST 85 73.0600 XLON 1050240442467487 14/08/2024 16:48:45 BST 86 73.1400 XLON 1050240442467814 14/08/2024 16:48:45 BST 38 73.1400 XLON 1050240442467820 14/08/2024 16:48:45 BST 10 73.1400 XLON 1050240442467821 14/08/2024 16:49:48 BST 80 73.1600 XLON 1050240442467935 14/08/2024 16:49:48 BST 6 73.1600 XLON 1050240442467936 14/08/2024 16:50:09 BST 12 73.1400 XLON 1050240442467972 14/08/2024 16:50:09 BST 36 73.1400 XLON 1050240442467973 14/08/2024 16:50:26 BST 86 73.1000 XLON 1050240442467989 14/08/2024 16:51:58 BST 23 73.1000 XLON 1050240442468151 14/08/2024 16:51:58 BST 14 73.1000 XLON 1050240442468152 14/08/2024 16:51:58 BST 13 73.1000 XLON 1050240442468153 14/08/2024 16:51:58 BST 48 73.1000 XLON 1050240442468154 14/08/2024 16:54:00 BST 86 73.1000 XLON 1050240442468385 14/08/2024 16:54:00 BST 48 73.1000 XLON 1050240442468392 14/08/2024 16:55:09 BST 88 73.1000 XLON 1050240442468545 14/08/2024 16:55:09 BST 48 73.1000 XLON 1050240442468546 14/08/2024 16:56:39 BST 40 73.1000 XLON 1050240442468847 14/08/2024 16:57:28 BST 46 73.1200 XLON 1050240442468894 14/08/2024 16:57:42 BST 43 73.1400 XLON 1050240442468927 14/08/2024 16:57:42 BST 86 73.1400 XLON 1050240442468931 14/08/2024 16:58:20 BST 15 73.1400 XLON 1050240442468973 14/08/2024 16:58:20 BST 58 73.1400 XLON 1050240442468974 14/08/2024 16:58:20 BST 25 73.1400 XLON 1050240442468975 14/08/2024 16:59:20 BST 85 73.1800 XLON 1050240442469084 14/08/2024 16:59:37 BST 48 73.1800 XLON 1050240442469124 14/08/2024 16:59:59 BST 49 73.1600 XLON 1050240442469172 14/08/2024 16:59:59 BST 58 73.1600 XLON 1050240442469173 14/08/2024 17:00:01 BST 86 73.1800 XLON 1050240442469210 14/08/2024 17:01:39 BST 10 73.1600 XLON 1050240442469450 14/08/2024 17:01:39 BST 58 73.1600 XLON 1050240442469451 14/08/2024 17:01:41 BST 84 73.1400 XLON 1050240442469458 14/08/2024 17:03:30 BST 2 73.1000 XLON 1050240442469746 14/08/2024 17:03:30 BST 83 73.1000 XLON 1050240442469747 14/08/2024 17:03:55 BST 54 73.1000 XLON 1050240442469799 14/08/2024 17:06:39 BST 84 73.0800 XLON 1050240442470152 14/08/2024 17:06:39 BST 58 73.0800 XLON 1050240442470158 14/08/2024 17:06:39 BST 23 73.0800 XLON 1050240442470159 14/08/2024 17:06:47 BST 89 73.0800 XLON 1050240442470173 14/08/2024 17:06:57 BST 58 73.0800 XLON 1050240442470181 14/08/2024 17:06:57 BST 21 73.0800 XLON 1050240442470182 14/08/2024 17:06:57 BST 33 73.0800 XLON 1050240442470183 14/08/2024 17:06:58 BST 86 73.0800 XLON 1050240442470194 14/08/2024 17:07:41 BST 48 73.0800 XLON 1050240442470311 14/08/2024 17:07:45 BST 87 73.0400 XLON 1050240442470317 14/08/2024 17:08:12 BST 17 73.0400 XLON 1050240442470357 14/08/2024 17:08:29 BST 68 73.0400 XLON 1050240442470414 14/08/2024 17:09:18 BST 87 73.0000 XLON 1050240442470560 14/08/2024 17:10:01 BST 19 73.0200 XLON 1050240442470630 14/08/2024 17:10:57 BST 35 73.0200 XLON 1050240442470770 14/08/2024 17:10:57 BST 25 73.0400 XLON 1050240442470771 14/08/2024 17:10:57 BST 52 73.0400 XLON 1050240442470772 14/08/2024 17:11:57 BST 40 73.0400 XLON 1050240442470885 14/08/2024 17:11:57 BST 45 73.0400 XLON 1050240442470886 14/08/2024 17:15:01 BST 84 73.0400 XLON 1050240442471445 14/08/2024 17:15:01 BST 72 73.0600 XLON 1050240442471451 14/08/2024 17:15:01 BST 24 73.0600 XLON 1050240442471452 14/08/2024 17:15:01 BST 16 73.0600 XLON 1050240442471453 14/08/2024 17:15:20 BST 72 73.1400 XLON 1050240442471524 14/08/2024 17:15:21 BST 45 73.1400 XLON 1050240442471526 14/08/2024 17:15:21 BST 67 73.1400 XLON 1050240442471527 14/08/2024 17:15:21 BST 5 73.1400 XLON 1050240442471529 14/08/2024 17:15:26 BST 84 73.1000 XLON 1050240442471534 14/08/2024 17:16:05 BST 74 73.1000 XLON 1050240442471643 14/08/2024 17:16:05 BST 23 73.1000 XLON 1050240442471644 14/08/2024 17:16:21 BST 87 73.1000 XLON 1050240442471674 14/08/2024 17:17:11 BST 60 73.1200 XLON 1050240442471804 14/08/2024 17:17:11 BST 52 73.1200 XLON 1050240442471805 14/08/2024 17:18:21 BST 85 73.1400 XLON 1050240442471976 14/08/2024 17:18:50 BST 84 73.1400 XLON 1050240442472016 14/08/2024 17:19:58 BST 86 73.1800 XLON 1050240442472278 14/08/2024 17:20:01 BST 87 73.1800 XLON 1050240442472329 14/08/2024 17:20:01 BST 22 73.1800 XLON 1050240442472339 14/08/2024 17:20:22 BST 86 73.1800 XLON 1050240442472418 14/08/2024 17:20:22 BST 60 73.1800 XLON 1050240442472421 14/08/2024 17:20:22 BST 52 73.1800 XLON 1050240442472422 14/08/2024 17:20:22 BST 18 73.1800 XLON 1050240442472424 14/08/2024 17:20:47 BST 72 73.1800 XLON 1050240442472536 14/08/2024 17:20:47 BST 40 73.1800 XLON 1050240442472537 14/08/2024 17:20:55 BST 89 73.1400 XLON 1050240442472552 14/08/2024 17:21:32 BST 12 73.1400 XLON 1050240442472652 14/08/2024 17:21:32 BST 36 73.1400 XLON 1050240442472653 14/08/2024 17:21:38 BST 60 73.1400 XLON 1050240442472694 14/08/2024 17:21:58 BST 6 73.1200 XLON 1050240442472804 14/08/2024 17:21:58 BST 43 73.1200 XLON 1050240442472805 14/08/2024 17:22:31 BST 64 73.1200 XLON 1050240442472917 14/08/2024 17:22:31 BST 15 73.1200 XLON 1050240442472918 14/08/2024 17:22:38 BST 48 73.1200 XLON 1050240442472928 14/08/2024 17:22:38 BST 88 73.1000 XLON 1050240442472929 14/08/2024 17:23:44 BST 84 73.1000 XLON 1050240442473151 14/08/2024 17:23:44 BST 23 73.1200 XLON 1050240442473156 14/08/2024 17:23:44 BST 45 73.1200 XLON 1050240442473157 14/08/2024 17:23:44 BST 15 73.1200 XLON 1050240442473158 14/08/2024 17:23:44 BST 16 73.1200 XLON 1050240442473159 14/08/2024 17:24:54 BST 37 73.1200 XLON 1050240442473459 14/08/2024 17:24:54 BST 75 73.1200 XLON 1050240442473460 14/08/2024 17:24:55 BST 19 73.1200 XLON 1050240442473462 14/08/2024 17:24:55 BST 50 73.1200 XLON 1050240442473463 14/08/2024 17:25:48 BST 54 73.1000 XLON 1050240442473675 14/08/2024 17:25:48 BST 90 73.1200 XLON 1050240442473677 14/08/2024 17:25:48 BST 22 73.1200 XLON 1050240442473678 14/08/2024 17:25:48 BST 53 73.1000 XLON 1050240442473680 14/08/2024 17:26:30 BST 35 73.0800 XLON 1050240442473858 14/08/2024 17:26:30 BST 13 73.0800 XLON 1050240442473859 14/08/2024 17:26:39 BST 24 73.1000 XLON 1050240442473886 14/08/2024 17:26:39 BST 40 73.1000 XLON 1050240442473887 14/08/2024 17:27:19 BST 90 73.1200 XLON 1050240442473996 14/08/2024 17:27:19 BST 40 73.1200 XLON 1050240442473997 14/08/2024 17:27:19 BST 8 73.1200 XLON 1050240442473998 14/08/2024 17:27:38 BST 49 73.1200 XLON 1050240442474081 14/08/2024 17:28:11 BST 81 73.1400 XLON 1050240442474246 14/08/2024 17:28:39 BST 43 73.1600 XLON 1050240442474438 14/08/2024 17:29:11 BST 58 73.1600 XLON 1050240442474547 14/08/2024 17:29:11 BST 27 73.1600 XLON 1050240442474548 14/08/2024 17:29:58 BST 4 73.2200 XLON 1050240442474774 14/08/2024 17:29:58 BST 2 73.2200 XLON 1050240442474775

