Aktionäre von X1 stimmen Änderung des Geschäftszwecks zu

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 14. August 2024 - X1 Entertainment Group Inc. ("X1" oder das "Unternehmen") (CSE: XONE - WKN: A3DQM2), freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre (die "Aktionäre") des Unternehmens der vorgeschlagenen Umwandlung des Unternehmens von einem Technologieunternehmen in ein Mineralexplorationsunternehmen (die "Umwandlung") zugestimmt haben, und zwar in Verbindung mit der zuvor gemeldeten geplanten Akquisition des Manson Bay-Projekts in Saskatchewan, Kanada (die "Akquisition") und der gleichzeitigen nicht vermittelten Privatplatzierung von Sonder-Warrants des Unternehmens (die "Sonder-Warrants") mit einem Gesamterlös von 3.000.000 $ brutto.

Jeder Sonder-Warrant wird automatisch und ohne Zahlung eines zusätzlichen Entgelts in eine Einheit des Unternehmens umgewandelt, die aus einer Stammaktie und einem Stammaktien-Kaufwarrant besteht und zwei Jahre lang zu einem Ausübungspreis von 0,30 $ ausgeübt werden kann, und zwar an dem Tag, der drei Werktage nach der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen liegt, nämlich der Genehmigung der COB durch die Aktionäre, der bedingten Genehmigung der COB durch die Canadian Securities Exchange und dem Abschluss der Akquisition. Die einzige Bedingung, die derzeit noch aussteht, ist der Abschluss der Akquisition. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Akquisition im August 2024 abgeschlossen sein wird.

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Akquisition wird das Unternehmen seinen Namen in "Military Metals Corp." und sein Börsenkürzel an der CSE in "MILI" ändern.

Im Zusammenhang mit der COB wurden auf der heutigen Aktionärsversammlung Mick Carew und Zoran Pudar in das Board of Directors des Unternehmens gewählt. Mick Carew hat einen Doktortitel in Geologie und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmen und Kapitalmärkte. Zoran Pudar verfügt über ein Diplom in Wirtschaftsgeologie und ist seit etwa 40 Jahren in der Mineralexploration tätig.

"Wir freuen uns, Mick und Zoran im Board of Directors begrüßen zu dürfen, da wir unseren Schwerpunkt auf die Entwicklung einer Explorationsstrategie für das Projekt Manson Bay und die Prüfung von Möglichkeiten in der Mineralexplorationsbranche legen", sagte Latika Prasad, CEO von X1. Sie bemerkte: "Jeder von ihnen bringt umfangreiche Erfahrungen mit, und das Unternehmen wird von diesen Neuzugängen in hohem Maße profitieren".

Über X1

X1 Entertainment Group Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, dessen Stammaktien an der Canadian Securities Exchange unter dem Tickersymbol (CSE:XONE) notiert sind. Das Unternehmen hat mit SKRR Exploration Inc. ein endgültiges Abkommen über den Kauf von Vermögenswerten abgeschlossen, in dessen Rahmen das Unternehmen zugestimmt hat, eine 100%ige rechtliche und wirtschaftliche Beteiligung an dreizehn (13) aneinander grenzenden Mineralien-Claims mit einer Gesamtfläche von 4.293,213 Hektar in der Provinz Saskatchewan zu erwerben, die als Grundstück Manson Bay bekannt sind.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.x1ent.com, per E-Mail an info@x1ent.com oder telefonisch unter +1 604-229-9445.

Im Namen des Unternehmens

Latika Prasad, CEO und Director

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.





Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die unter anderem Aussagen über die Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der Akquisition und der Umwandlung der Special Warrants in Einheiten des Unternehmens enthalten können. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen zu erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Weitere Risikofaktoren sind auch in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu finden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände, die Einschätzungen des Managements oder die Meinungen ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die Wertpapiergesetzgebung vorgeschrieben. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76547Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76547&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9837871024Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18383056-aktionaere-x1-stimmen-aenderung-geschaeftszwecks