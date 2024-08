Aufwärts lautet auch am Donnerstag das Motto am deutschen Aktienmarkt. Kann der Leitindex Dax die vorbörslichen indizierten Gewinne bis zum Ende halten, wäre es der achte Börsentag in Folge mit Gewinnen. Die Marke von 18.000 Punkten, die der Dax beim Kurseinbruch am Monatsanfang durchbrochen hatte, rückt wieder in greifbare Nähe. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 17.961 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls ...

