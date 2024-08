Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Neuer Gaskonzentrationssensor für CO2-Messungen für hochvolumige Anwendungen weltweit erhältlich



Medienmitteilung August 2024, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Neuer Gaskonzentrationssensor für CO 2 -Messungen für hochvolumige Anwendungen weltweit erhältlich Der STC31-C ist ein neuer Gaskonzentrationssensor zur Messung von CO 2 -Konzentrationen über einen grossen Bereich. Es eignet sich besonders für hochvolumige Anwendungen beim Transport und der Lagerung von verderblichen und pharmazeutischen Gütern sowie für Atemanalysegeräte zur Messung und Überwachung von CO 2 im menschlichen Atem. Der STC31-C ist ab sofort weltweit über unsere Vertriebspartner erhältlich. Der neue Gaskonzentrationssensor STC31-C basiert auf einem revolutionären Prinzip zur Messung der Wärmeleitfähigkeit und bietet damit eine extrem hohe Wiederholgenauigkeit und Langzeitstabilität. Er ist klein, misst genau und zuverlässig und gibt ein digitales und vollständig kalibriertes Signal für Gaskonzentration und Temperatur aus. Der Sensor überzeugt zudem durch seinen geringen Stromverbrauch und die geringe Querempfindlichkeit gegenüber Feuchte- und Sauerstoffänderungen. Der STC31-C ist der Nachfolger des bewährten STC31, verfügt jedoch zusätzlich über einen Messmodus mit geringer Querempfindlichkeit. Dieser Modus bietet eine sehr geringe Querempfindlichkeit gegenüber Veränderungen der Luftfeuchtigkeit und der Sauerstoffkonzentration und ermöglicht so Messungen des menschlichen Atems. Ansonsten überzeugt der STC31-C mit den gleichen Leistungsmerkmalen wie sein Vorgänger und eignet sich für die Messung von CO 2 -Konzentrationen über einen grossen Bereich für hochvolumige Anwendungen. Die herausragende Performance des STC31-C-Sensors basiert auf Sensirions patentierter CMOSens®-Technologie, welche das Sensorelement und die Signalverarbeitung auf nur einem winzigen Chip vereint. Die bewährte CMOS-Technologie eignet sich hervorragend für anspruchsvolle und kostensensible OEM-Anwendungen in der Massenproduktion. Zusätzlich bietet Sensirion mit dem SEK-STC31-C ein Evaluationskit für erste Tests und eine schnelle und einfache Evaluation des Sensors an. Erfahre auf der Sensirion-Website mehr über den neuen CO 2 -Konzentrationssensor STC31-C und bestellen die ersten Sensoren über unsere Vertriebspartner: https://sensirion.com/de/produkte/katalog/STC31-C Über Sensirion - Experts for smart sensor solutions Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



