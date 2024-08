Mainz (ots) -In der Zeit zwischen Schulabschluss und Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums müssen junge Meschen oft viele wichtige Entscheidungen treffen. "Oft sind Schulabgänger nicht sicher, welchen Weg sie ins Berufsleben einschlagen sollen. Die Zeit bis zum Start in Studium oder Ausbildung ist schnell vergangen", beschreibt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), die Situation für junge Menschen, die sich beruflich noch orientieren müssen. Sein Rat an alle Spätentscheider: "Wer einen abwechslungsreichen Beruf sucht, der kann jetzt noch die Ausbildung zum Hörakustiker starten. Auch ab 1. September oder später ist ein Beginn möglich." Schmidt ist selbst Hörakustik-Meister und brennt für die Branche."Wer Freude am Umgang mit Menschen und hochmoderner Technik hat und nebenbei noch an medizinischen Themen interessiert ist, der ist in unserer Branche richtig", erklärt der Profi. "Das Modell der dualen Ausbildung zum Hörakustiker vereint den überbetrieblichen Unterricht am Campus Hörakustik in Lübeck mit der praktischen Ausbildung im Betrieb. Die Mischung von Theorie und Praxis ist ideal für alle, die sich zu Beginn ihres Berufslebens nicht zwischen Ausbildung und Studium entscheiden können oder wollen", so Schmidt. "Wer unschlüssig ist, kann auch ein Praktikum machen und dabei den Beruf kennen lernen."Ein weiterer Pluspunkt: Der Beruf ist zukunftsfest und krisensicher, denn immer mehr Menschen benötigen altersbedingt oder aufgrund zunehmenden Lärms eine professionelle Hörsystemversorgung.Weitere Informationen gibt es über die Website der Akademie für Hörakustik:https://www.afh-luebeck.de/beruf/Pressekontakt:Michael Skwarciak, M.A. (biha), skwarciak@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/5843926