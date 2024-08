Der XTB Morgenticker (15.08.2024)

Die US-Indizes schlossen gestern leicht höher, was auch in der asiatisch-pazifischen Region zu einer besseren Stimmung führte. Die chinesischen Indizes verzeichnen Gewinne zwischen 0,60-0,80%, während der japanische Nikkei 225-Index um 0,90% auf 36.600 Punkte steigt. Der australische S&P/ASX200-Index fällt dagegen um 0,25 - Die Kontrakte für den SG20cash-Index in Singapur steigen um 0,70%.